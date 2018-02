Teenagepige delte den 'klammeste' sexvideo: Så fik hun besked i sin e-boks

Da en 19-årig kvinde modtog en besked i sin e-boks om en afhøring hos Nordsjællands Politi, var hun slet ikke klar over, at hun var del af en omfattende sag om deling af børneporno.

Det fortæller kvinden mandag i Retten i Lyngby, hvor hun har fået tildelt ti dages betinget fængsel for udbredelse af børneporno og blufærdighedskrænkelse ved at have delt en sexvideo, som indgår i et større kompleks om delinger af to sexvideoer.

Der gik noget tid, før det gik op for den 19-årige kvinde, at hun var sigtet i en stor sag om børneporno, forklarer hun.

- Der stod bare, at jeg skulle til afhøring, hvor det var, og at jeg skulle ringe, når jeg kom, siger hun i retten.

Og selv ved mødet med politiet gik der lidt tid, før sagens alvor gik op for kvinden. Det gik først op for hende, at hun var sigtet, da hun efter afhøringen fik taget fingeraftryk og billede, forklarer hun.

Sigtelsen chokerede hende, fortæller hun.

Hun kan ikke huske, at hun har delt sexvideoen, og hun nægter sig skyldig i anklagerne. Hun kan dog huske, at hun har modtaget den og har set noget af den.

Anklager Bente Schnack dokumenterer i retten beskeder på Facebook. Her fremgår det, at kvinden i forbindelse med delingen af videoen skrev: "Er det ikke bare det klammeste, du nogensinde har set?"

Videoen delte den dengang 17-årige pige ifølge anklagen 7. oktober 2015 med en anden pige. I videoen ses en 15-årig pige og en 15-årig dreng have seksuelt samkvem. I alt sigtes flere end 1000 unge i sagen.

Sagen udspringer af en sag fra 2015, hvor en sexvideo blev optaget i maj. To drenge fik bøder på 2000 kroner for at dele videoen, der blev betegnet som børneporno.

Siden fortsatte videoerne dog med at blive spredt via Facebooks chatrum, Messenger. Flere end 5000 facebookprofiler har modtaget videoen.

Indtil videre er fem prøvesager afsluttet. Der er givet betingede fængselsstraffe på mellem 10 og 40 dages fængsel for delinger fra 7 til 34 personer.

En dom for børneporno giver desuden de unge en plet på børneattesten, som skal vises, når man skal arbejde med børn under 15 år. Dommen kan også forhindre de unge i at rejse ind i USA.

