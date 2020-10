Teenagepige gik i søvne: Faldt ud fra anden sal

En teenagepige er tirsdag aften faldet ud ad et vindue på anden sal

En 16-årig pige er tirsdag aften faldet ud ad et vindue fra anden sal i Ishøj, mens hun gik i søvne.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbek til Ekstra Bladet.

- Det er en 16-årig pige, som har problemer med, at hun går i søvne. Det, der så sker, er ifølge hende selv og hendes familie, at hun kravler op og falder ud ad vinduet fra anden sal, hvorefter hun lander på et bord, fortæller Peter Grønbek.

Sluppet heldigt

Den 16-årige bliver herefter kørt til Rigshospitalets traumecenter.

- Men hun er faktisk ikke kommet noget alvorligt til, og har det efter omstændighederne ganske udmærket, fortsætter vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.20. På billeder tilsendt Ekstra Bladet kan man se, at både ambulance og motorcykelbetjente var rykket ud til adressen, hvor uheldet skete.