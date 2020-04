Teenagepige har anmeldt voldtægt i sommerhus i Nordjylland

En 16-årig pige har anmeldt en voldtægt begået søndag aften i et sommerhus i Saltum cirka ti kilometer syd for Løkken i Nordjylland.

Mandag eftermiddag blev en anholdt i sagen, en mand på 19 år, stillet for en dommer ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring. Retsmødet er endt med, at manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser anklager Mathias Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den unge mand nægter sig skyldig. Og han har kæret dommerens afgørelse til Vestre Landsret, oplyser anklageren.

Politiet og anklagemyndigheden har indtil videre været sparsomme med informationer om voldtægten og parterne. Dog oplyses det, at de to personer kender hinanden i forvejen.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, og derfor ønsker anklageren ikke at frigive oplysninger om den nu varetægtsfængsledes forklaring.