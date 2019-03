Teenagepiger i dødsulykke: Sådan har overlevende det

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

En 18-årig kvinde skal igennem en række operationer efter en soloulykke tidligt lørdag morgen.

Hun sad på bagsædet med sin veninde, som omkom, mens de to øvrige jævnaldrende piger i bilen slap mirakuløst med knubs.

Mikkel Mitchell, politiassistent ved lokalpolitiet i Himmerland, har mandag forhørt sig på sygehuset om pigens tilstand, der lørdag blev betegnet som kritisk.

- Der er en del komplicerede brud - blandt andet på ribben - og hun skal igennem flere operationer. Ifølge lægen kan vi tidligst komme til at tale med hende om et par uger, siger politiassistenten til Ekstra Bladet.

De to teenagere forrest i bilen slap mirakuløst forholdsvis uskadt fra ulykken, som har kostet en 18-årig livet. Foto: René Schütze

De fire piger var på vej hjem fra Aarhus mod Støvring ved Aalborg, da bilen forulykkede syd for Glenshøj Rasteplads ved Randers.

Den ramte efter alt at dømme autoværnet og fløj ned på en skråning ved en vejtunnel under Nordjyske Motorvej.

Stoppede bil

- Føreren har ikke nogen erindring af, hvad der skete - ikke andet end at det pludselig bare var sket. Der var ret meget kraft på, og der kan gå dage, før det begynder at bundfælde sig for hende, siger Mikkel Mitchell, som tilføjer, at politiet ikke har nogen interesse i at skynde noget igennem for at få de overlevendes forklaringer.

- Det er formentlig den største krise i deres korte liv, pigerne går igennem, og vi vil gerne sørge for, at de får noget ro til at bearbejde det sammen med deres familier.

Politi, redningsmandskab og lægehelikopter hastede til ulykkesstedet. Foto: René Schütze

Pigen bag rattet havde lånt sin fars Mini Cooper, som hun efter ulykken kravlede ud af for at bevæge sig op på motorvejen. Her lykkedes det hende at få en bilist til at stoppe og tilkalde hjælp.

Redningsmandskab og politi hastede til stedet, hvor den unge kvinde, som sad bag føreren af bilen blev erklæret død, mens en lægehelikopter fløj hendes svært kvæstede sidemand til Skejby Sygehus.

Kan være faldet i søvn

Mikkel Mitchell fortæller, at patruljen på stedet ikke nærede mistanke om, at der var tale om spirituskørsel.

Ulykkens voldsomme karakter taget i betragtning blev der dog rutinemæssigt taget blodprøver på de to piger, der sad forrest i bilen.

- Man kan få den tanke, at passagererne er faldet i søvn og føreren af bilen blundet. Det er nærliggende at få den tanke, når der er tale om en soloulykke sidst på natten (politiet blev alarmeret om ulykken klokken 06.13, red.), siger Mikkel Mitchell, som tilføjer, at vejrforholdene ikke umiddelbart var problematiske.

Politiet afventer nu resultatet af bilinspektørens undersøgelse.

- Han undersøger også hastighed og eventuelle defekter i bilen. Det var en nyere bil, og patruljen har i første omgang ikke skønnet fejl på den.