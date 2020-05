Teenager anholdt for knivstikkeri

Politiet har anholdt en 18-årig ung mand for det knivstikkeri, hvor to andre unge blev stukket ned på en tankstation på Amagerfælledvej i København fredag aften.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det er sket ved god gammeldags efterforskning. Klokken 18:07 stoppede vi en bil i Nordsjælland, hvor den mistænkte sad i med nogle andre, siger den centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen til Ekstra Bladet.

Den 18-årige, der ligesom ofrene er af anden etnisk herkomst end dansk, er sigtet for kvalificeret vold og vil blive krævet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere søndag.

Knivstikker på fri fod

Motivet er endnu ikke klarlagt, men Kenneth Jensen afviser, at det skulle være banderelateret.

- Vi ved, at der er tale om to grupper, hvor der så opstår et eller andet, men hvad motivet er skal undersøges nærmere.

Kenneth Jensen ønsker ikke at oplyse, om den anholdte er kendt af politiet.

Ofrene er endnu ikke blevet afhørt. Den ene mand på 19 år slap med overfladiske skader, mens en 20-årig ung mand blev indlagt med ukendte skader. Han var dog ikke i livsfare.