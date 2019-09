Teenager bestilte lejemord på forældre

En 17-årig pige fra Florida stjal fra sine forældre for at betale for at få slået forældrene ihjel. Hun er nu varetægtsfængslet for forsøg på lejemord

17-årige Alyssa Michelle Hatcher fra delstaten Florida i USA sidder nu bag lås og slå.

Hun er anklaget for forsøg på at få sine forældre dræbt af en lejemorder.

Teenageren skal ifølge CNN have stjålet, hvad der svarer til omtrent 10.000 kroner fra forældrenes bankkonto, som hun har brugt til at føre sine planer om lejemord ud i livet.

Hun betalte først en ven ca. 2.700 kroner for at udføre mordene, men da der intet skete, betalte hun en anden person omkring 6.000 kroner for det samme.

Ifølge mediet indrømmede den 17-årige teenager, da hun blev anholdt mandag, at hun havde betalt for at få forældrene dræbt. Derudover erkendte hun at have brugt nogle af de stjålne penge på kokain.

Forældrene til Alyssa Michelle Hatcher er ikke kommet noget til i hendes forsøg på at få dem dræbt. De har valgt at lægge sag an mod deres datter, som indtil videre sidder varetægtsfængslet frem til 3. oktober, hvor hun skal for retten.

Indtil videre er det ikke kommet frem, hvorfor den 17-årige ønskede sine forældre døde.