Teenager døde på badeværelsesgulv: Nu starter retssagen mod 41-årig kvinde

Kvinden er tiltalt for at undlade at skaffe hjælp både til sin egen datter og pigens kæreste, som endte med at miste livet. Hun nægter sig skyldig

Han lå på badeværelsesgulvet, mens han blev stadig mere svækket. Han kastede op, var ikke til at komme i kontakt med og havde brug for en læge. Han blev mere og mere bleg, og kroppen tiltagende kold og stiv.

Til sidst afgik en 14-årig dreng ved døden. Han havde en skade på milten, der forårsagede indre blødninger og hans krop var alvorligt forgiftet af metadon.

Det fremgår altsammen af anklageskriftet mod en 41-årig kvinde.

Voldsomme krampeanfald

I dag begynder retssagen mod kvinden, der boede i lejligheden på Østerbro i København og var til stede natten til 11. marts, hvor teenageren mistede livet.

Den 41-årige er tiltalt for - men nægter sig skyldig i - at undlade at tilkalde hjælp til både den 14-årige dreng, men også hendes egen datter, som samme aften lå et andet sted i lejligheden med vejrtrækningsproblemer og fik flere voldsomme krampeanfald og næseblod.

Straffeloven Den 41-årige kvinde er tiltalt efter straffelovens paragraf 250, som lyder: 'Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.'

Den 14-årige datter havde ifølge anklageskriftet indtaget en farlig cocktail af euforiserende stoffer og medicin - herunder hash, rivotril, metadon og MDMA. Også hun blev tiltagende svækket, men der blev ikke tilkaldt en ambulance.

Politiet har tidligere oplyst, at kvinden en en del af et misbrugsmiljø. Ifølge tiltalen er det politiets opfattelse, at den 41-årig kvinde 'kendte til eller havde en bestemt formodning om' de unges indtagelse af stoffer, og at hun kendte til både datterens helbredstilstand og den 14-årige drengs 'hjælpeløse og livstruende tilstand, hvor lægehjælp var åbenbar påkrævet'.

Sagde intet til politiet

Da politiet i en anden anledning troppede op på adressen lidt efter klokken 22, sagde kvinden ifølge anklageskriftet intet om de to unges tilstand, ligesom hun skal have opfordret de øvrige unge, der var tilstede i lejligheden, til ikke at sige noget eller på anden måde tilkalde hjælp.

I timerne omkring midnat afgik den 14-årige dreng ved døden. Ifølge anklageskriftet tjekkede den 41-årige på et tidspunkt hans puls, fordi hun var i tvivl om, hvorvidt han stadig levede. Hun ønskede angiveligt ikke, at drengen blev fundet i hendes lejlighed, og derfor bar flere af de øvrige tilstedeværende drengen ned på gaden klokken cirka 01:20.

Først på det tidspunkt blev der ringet 112. Klokken 02:16 blev han erklæret død.

Knap en time senere - på baggrund af oplysninger fra vidner - fandt politiet pigen i lejligheden, og hun blev kørt til hospitalet. Af anklageskriftet fremgår det, at hun har pådraget sig en alvorlig hjerneskade og stadig er i en alvorlig, behandlingskrævende vegetativ tilstand.

Forsvarer: Hun er fuldstændig sønderknust

Den 41-årige kvinde, der sidder varetægtsfængslet i sagen, er ifølge sin forsvarer helt ødelagt.

- Hun er fuldstændig sønderknust over det, der er sket med hendes datter og med drengen, siger forsvareren Anders Schønnemann Olesen til Ekstra Bladet.

Kvinden nægter sig skyldig i tiltalen.

- Det er en forfærdelig og meget tragisk sag, og det synes min klient jo helt åbenlyst også. Hun er knust over det, der er sket. Men hun nægter sig skyldig. Hun har ikke forladt sin datter og drengen i en hjælpeløs tilstand, som det hedder i loven, siger forsvareren, der ikke i pressen forud for sagens behandling i retten vil kommentere det konkrete hændelsesforløb, som det er angivet i anklageskriftet.

Han fortæller, at kvinden en gang om ugen har mulighed for at besøge datteren.

- Hun ville jo gerne have, at det var endnu oftere, men det har ikke kunnet lade sig gøre.