Teenager dømt for seksdobbelt drabsforsøg: Her er straffen

Otte års fængsel for at have affyret mindst otte skud mod en gruppe unge

En 17-årig dreng blev tirsdag ved Retten på Frederiksberg idømt otte års fængsel for at have affyret mindst otte skud mod en gruppe unge.

Tre af de unge blev ramt af skud ved episoden, der fandt sted ved Gadelandet i Husum 20. juni 2018.

Den 17-årige blev dømt for seksdobbelt drabsforsøg, for våbenbesiddelse og for at have medvirket til at sætte ild til flugtbilen. Dommen lød på otte års fængsel.

En 24-årig mand, der havde kørt den 17-årige til Gadelandet, blev idømt 3,5 års fængsel for medvirken til besiddelse af våben og for overtrædelse af straffelovens § 252 for fareforvoldelse, fordi han burde have indset, at skytten ville udsætte personer for fare ved at skyde mod dem.

Kudofrene var 19, 21 og 22 år. Foto: Kenneth Meyer

Fire andre tiltalte i sagen blev frifundet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse af pistolen, men blev alle dømt for en række andre forhold relateret til anskaffelse af flugtbilen, og tre blev dømt for besiddelse af omtrent 13 kilo hash, der blev fundet på den enes bopæl.

Umiddelbart efter skudepisoden talte Ekstra Bladet med Torben Svarrer, der er politiinspektør ved Københavns Politi.

Han vurderede på det tidspunkt, at skyderiet knyttede sig til en længerevarende konflikt om hashhandel i området.

- Det er min umiddelbare vurdering, at skyderiet handler om et parti hash, som er blevet stjålet fra den ene gruppering - og de mener så, at det er den anden, der står bag, sagde Torben Svarrer dengang til Ekstra Bladet.

Det tre unge, der blev ramt af skud, men som ikke på noget tidspunkt var i kritisk tilstand, havde ifølge politiet ikke tilknytning til bandemiljøet.

Forsvarer Nima Nabipour valgte at anmode retten om et udstrakt navneforbud, der også skulle omfatte en eventuel ankesag. Det valgte retten i at imødekomme, hvorfor det ikke er muligt for Ekstra Bladet på nuværende tidspunkt at nævne navnet på den dømte teenager.

Foto: Kenneth Meyer

Fængslet for skud mod tre unge