Teenager dræbt i ulykke

En 16-årig dreng mistede natten til lørdag livet i en soloulykke, da han kørte ind i et træ

En ulykke på en knallert kostede natten til lørdag en 16-årig dreng livet.

Det oplyser Nordjyllands Politi til DR Nordjylland.

- Han er kørt ind i et vejtræ, formentlig med høj hastighed, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi til DR.

Ifølge politiet var der tale om en soloulykke klokken 02.20 på Frilandsvej i Hjørring.

- En kvinde hørte et højt brag og vendte sig om og så lys fra knallerten, fortæller vagtchefen om ulykken.

Efterfølgende forsøgte først kvinden og senere ambulancefolk at genoplive drengen, men uden held. Lørdag morgen skal en bilinspektør undersøge stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken, ligesom knallert er taget med til tekniske undersøgelser

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.