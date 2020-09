Teenager dræbt på Frederiksberg

Morder på fri fod: 18-årig er afgået ved døden, efter at han fredag aften blev ramt af et skud i hovedet

Den unge mand, som fredag aften blev ramt af skud på Frederiksberg, er død.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Peter Reisz til Ekstra Bladet.

Dermed bliver den tragiske begivenhed, som fandt sted på Finsensvej, nu efterforsket som et drab.

Den nu afdøde blev kun 18 år gammel og døde af de hårde kvæstelser, som skudlæsionen medførte. Der blev affyret et enkelt skud mod hans hoved.

Gerningsmanden er på fri fod, og politiet har gennem weekenden holdt kortene tæt til kroppen.

- Vi efterforsker bredt, siger Peter Reisz blot om den indledende efterforskning af forbrydelsen, som blev anmeldt klokken 20.44 fredag.

Pladsen, hvor den 18-årige blev skudt, fredag aften. Foto: Kenneth Meyer

Han ønsker fortsat ikke at fortælle om politiets teori om baggrunden for skyderiet og heller ikke løfte sløret for, hvordan drabet skete - hvordan skuddet eksempelvis faldt, på afstand eller klos hold.

Person ramt af skud

Selvom ingen mistænkte er anholdt i sagen, har politiet ikke ønsket at offentliggøre noget signalement eller flugtrute.

Det til trods for, at vidner ifølge Ritzau overværede hændelsen, som skete på åben gade på en plads mellem Finsensvej og Dirch Passers Allé.

Det har Peter Reisz ikke ønsket at kommentere over for Ekstra Bladet.

I forlængelse af skyderiet blev den nærliggende metro- og S-togstation Flintholm kortvarigt lukket for at give plads til politiets efterforskere.

Blandt de beboere og butiksansatte, som i går befandt sig på gerningsstedet, havde ingen hørt noget til hverken skud eller politi, men kun hørt sagen omtalt i medierne.

Det eneste, der vidnede om, at her var sket noget usædvanligt, var et næsten udvisket blodspor på stedet, hvor den unge mand segnede om, før ambulance og politi ankom og spærrede et større område af.

På gerningsstedet var der søndag eftermiddag blevet lagt blomster og tændt lys.

Efter politiets ankomst til gerningsstedet fredag aften blev den nærliggende metro-og S-togsstation Flintholm kortvarigt lukket for at give plads til politiets efterforskere.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer