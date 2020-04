Teenager erkender sig skyldig i at dræbe sin mor

En 15-årig dreng er ved Retten i Roskilde tiltalt for at have dræbt sin mor med adskillige knivstik. Han erkender sig skyldig

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 15-årig dreng med sort, kort hår, klædt i en orange hættetrøje erkendte sig tirsdag skyldig i retten, efter at være blevet tiltalt for at have dræbt sin mor med adskillige knivstik- og snit på kroppen med en køkkenkniv sidste år. Der blev endvidere nedlagt påstand om, at den tiltalte mister retten til at arve.

Drengen erkendte sig skyldig i forbrydelsen, men ønskede ikke at udtale sig. Drengen sad, uden at fortrække en mine, med sit blik rettet mod gulvet, da kendelsen blev læst op af hans forsvarsadvokat.

Anklageren fremlagde, at den tiltalte 29. juli 2019 i Ringsted blev anholdt og sigtet for at have myrdet sin mor med en køkkenkniv.

Drengen blev anholdt siddende i en sofa i lejligheden, mens redningsfolk forgæves kæmpede for at redde hans mors liv. En kniv med blod og vævrester blev fundet i køkkenet. Han blev efter anholdelsen varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk børneafdeling.

Der ventes stadig på svar vedrørende drengens mentalundersøgelse.

Anklageren forklarede endvidere at den 15-årige under grundlovsforhøret, havde erkendt at han stak sin mor i maven, ryggen og i halsen. Under grundlovsforhøret havde man spurgt drengen, om det var til hensigt at dræbe. Det svarede han ja til.

Sagen fortsætter i dag med vidner.