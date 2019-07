Teenager i retten: Nægter dobbeltdrab

Godt en time efter udleveringen fra svensk politi tog en 19-årig mand fra Stockholm i dag plads i dommervagten ved Retten i Glostrup.

Den unge mand er sigtet for det dobbelte drab på en 23-årig svensk bandeleder og dennes 21-årige kammerat på åben gade i Herlev 25. juni.

Klokken 13.02 torsdag ankom den 19-årige i Københavns Lufthavn med svensk politieskorte, efter at han mandag aften blev anholdt af politiet i Stockholm på baggrund af en nordisk arrestordre udstedt i Danmark.

Foruden dobbeltdrabet er den 19-årige sigtet for drabsforsøg på en tredje mand den pågældende juni-aften og for ulovlig våbenbesiddelse i tiden op til, under og efter drabene. Han nægter sig skyldig.

Den spinkle svensk-somaliske mand blev ført ind i retslokalet under massiv bevogtning fra flere kampklædte betjente. Gennem en svensk tolk bekræftede han sit navn og fødselsdato for dommeren, inden han oplyste, at han ikke ønskede at give forklaring til retten.

Det unge bandemedlem, der menes at tilhøre Stockholmgrupperingen Dödspatruljen, var iført sort t-shirt stukket ned i et par cowboybukser med et bælte fra Dolce and Gabbana.

Se også: 19-årig lader sig frivilligt udlevere efter anholdelse for dobbeltdrab

Ifølge politiets sigtelse har den 19-årige planlagt og udført drabene sammen med tre andre medgerningsmænd. I forvejen sidder en 21-årig mand fængslet i forbindelse med drabene. Sagen mod ham har været kørt bag såkaldte dobbeltlukkede døre, men ved dagens grundlovsforhør kom det frem i sigtelsen mod den 19-årige, at den 21-årige ifølge politiet også deltog ved drabet.

De formodede drabsvåben blev efterfølgende fundet i flugtbilen - en sølvgrå audi. Bilen var forsøgt brændt af men til politiets held var det ikke lykkedes. Foto: Privat

I forbindelse med anholdelsen mandag blev to svensk-somaliske fætre med tilknytning til Dödspatruljen ligeledes pågrebet. Begge har dog nægtet at blive udleveret til Danmark, og derfor sidder de fortsat fængslet i Stockholm indtil en svensk domstol tager stilling til udleveringen.

Den 19-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den brutale likvidering af den 23-årige leder af bandegrupperingen Shottaz og han 21-årige kammerat fandt sted kort før klokken 18.00 i boligkvarteret Sennepshaven i Herlev. Her steg fire maskerede gerningsmænd ud af en sølvgrå Audi og affyrede en regn af kugler fra ikke mindre end to våben.

Fætre anholdt for dobbeltmord: Er i bande med morddømt teenager

Den 23-årige bandeleder døde på stedet, mens hans kammerat senere afgik ved døde på hospitalet. Det lykkedes en tredje mand at gemme sig for gerningsmændene i et nærliggende buskads.

Flere beboere i området var vidne til episoden, der fandt sted lige før spisetid. Overfor Ekstra Bladet beskrev flere, at gerningsmændene var målrettet og udførte drabene som en ren likvidering.

Således skød gerningsmændene først på bandelederen, hvorefter de jagtede hans ven og skød ham med en automatriffel. Efterfølgende vendte gerningsmændene tilbage til bandelederen og skød ham endnu en gang 'som for at færdiggøre arbejdet'.

Motivet for dobbeltdrabene i Herlev er endnu ukendt, men gadebanderne Dödspatruljen og Shottaz har siden 2015 været i åben konflikt, som har resulteret i mindst syv uopklarede drab.

Efter anholdelser: Drabsmistænkte teenagere skal udleveres til Danmark