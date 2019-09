Teenager i retten: Sigtet for voldtægt af 17-årig

En voldtægtssag bliver fra klokken 10 rullet op i Retten i Glostrup. Her vil en voldtægtssigtet 18-årig mand blive fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre.

Det oplyser Tina Fugl, senioranklager i Københavns Vestegns Politi, som supplerende fortæller, at den unge mand er sigtet for at have voldtaget en et år yngre kvinde.

Den mulige forbrydelse skal være sket fredag 6. august på en lokalitet i en omegnskommune vest for København.

- Der er ifølge sigtelsen tale om fuldbyrdet voldtægt. De to parter kender hinanden i forvejen, så jeg vil betegne det som en 'kontaktvoldtægt', siger Tina Fugl, som ikke ønsker at gå yderligere i detaljer med de nærmere omstændigheder i den konkrete voldtægtssag.

En kontaktvoldtægt bliver på engelsk beskrevet som 'a contact rape'.

Danmarks Domstoles hjemmeside domstol.dk beskriver det som en situation, hvor parterne 'har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt' umiddelbart før voldtægten.