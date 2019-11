Teenager i vanvittig ulykke under koncert : Det gik helt galt

Super-fan - så koncert med 'Catfish and the Bottlemen' til ende i 75 minutter på trods af kraniebrud, brækket næse og blødning i hjernen

Den kun 17-årige teenager Morgan Gabbott må siges at være den mest dedikerede fan af indie-rock-bandet 'Catfish and the Bottlemen', man kan forestille sig. Det beviste han under en koncert i M&S Bank Arena i Liverpool den 10. november.

Morgan Gabbott fra den engelske by Warrington var taget til koncerten sammen med en gruppe venner. På et tidspunkt under koncerten spurgte Morgan sin bedste ven James McKenna, om han kunne sidde på hans skulder, mens bandet spillede hans yndlingsnummer. Men da Morgan ved afslutningen på musiknummeret ville ned fra sin vens skulder gik det helt galt. Han faldt nemlig med sit hoved direkte ned i gulvet.

Det skriver flere medier heriblandt Deadline og Daily Mail

Og Morgan Gabbot har også selv lagt flere opslag ud på sin Twitter omkring den forfærdelige ulykke.

I forbindelse med det voldsomme fald pådrog Morgan sig et kraniebrud og en blødning i hjernen, men han troede kun selv, at han havde brækket næsen. Hans bedste ven James McKenna satte den brækkede næste på plads. Og den euforiske Morgan fortsatte begejstret med at nyde koncerten i de følgende 75 minutter, selv om han følte sig svimmel og hans syn begyndte at flimre.

Heldigvis fik Morgans venner den sårede Morgan Gabbott til at opsøge koncert-stedets samaritter-telt, da koncerten var slut. Og her konstaterede man hurtigt, at den var helt galt med Morgan, der i hast i en ambulance blev kørt til det nærmeste hospital.

artiklen fortsætter under billedet

Her er Morgan indlagt på hospitalet, hvor han blev behandlet for sit kraniebrud og sin blødning i hjernen. (Foto: Jam Press)

Morgan blev opereret for sine alvorlige skader og var indlagt på hospitalet til og med den 13. november. Men han skal stadig tjekke ind på hospitalet til ekstra-scanninger for at sikre, at hans tilstand er stabil.

Til medierne har Morgan forklaret, at han stadig har store smerter og må tage medicin for at dæmpe smerterne.

- Min familie og mine venner har givet mig masser af støtte. Det har gjort det lettere for mig at holde det hele ud, fortæller Morgan, der i dag er taknemmelig for, at hans venner pressede ham til at opsøge en læge lige efter koncertens afslutning. Ellers kunne det have endt meget værre.

På trods af den alvorlige ulykke var Morgan dog frisk nok til at lægge et lidt galgenhumoristisk opslag ud på Twitter, hvor han på hospitalet ses sammen med sin ven James McKenna. Til billedet skriver Morgan:

'Catfish and the Bottlemen - mig. 1-0'

catfish and the bottlemen 1-0 me pic.twitter.com/ikatMfemUW — Morgan Gabbott (@its_soeasyy) November 11, 2019

I kommentarfeltet fik Morgan masser af ros for at være en af de mest ihærdige fans af 'Catfish and the Bottlemen'.

En bruger skrev:

'Her er der tale om en vaskeægte fan'.

En anden skrev:

'Du er en vinder, fordi du fortsatte med at nyde 'Catfish'. Jeg ønsker dig god bedring så hurtigt som muligt'.

En tredje skrev kort og godt:

'Den sejeste mand i verden'.

Her ses forsangeren for 'Catfish and the Bottlemen' under koncerten den 10. november'. (Foto: gettothis.co.uk)

Publikum var ellevide under koncerten i Liverpool. Men det gik helt galt for Morgan. (Foto: gettothis.co.uk)

17-årige Morgan Gabbott på hospitalet. (Foto: Jam Press)