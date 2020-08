Teenager løj om voldtægt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 16-årig pige har indrømmet, at hun i sidste uge fandt på, at hun var blevet voldtaget i Nordsjælland.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport og kan få alvorlige konsekvenser for teenageren, som nu er blevet sigtet for at have indgivet en falsk anmeldelse.

Politiet tog ingen chancer, da en anmeldelse om voldtægt af en kun 16-årig pige tidligt om morgen indløb torsdag i sidste uge.

Man rykkede massivt ud og afspærrede et område mellem Vejby og Tisvilde, som blandt andet blev finkæmmet af politihunde, for pludselig at afblæse aktionen uden gennembrud i sagen, som man beskrev som en mulig sædelighedsforbrydelse.

Den unge kvinde, som er fra Brøndby, kontaktede kort før klokken 6 sidste torsdag politiet, som hun fortalte, at hun var blevet voldtaget på en mark, da hun var på vej hjem fra en fest i Holløse.

Ud over den omfangsrige undersøgelse af området, hvor forbrydelsen ifølge anmelderen skulle have fundet sted, blev pigen selv undersøgt på Center for Voldtægtsofre.

Ifølge politiet viste hverken de tekniske undersøgelser eller undersøgelsen af den unge kvinde imidlertid tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Det fik kvinden til at gå til bekendelse og indrømme, at den alvorlige hændelse var opspind.

Også togtrafikken mellem Vejby og Tisvilde blev indstillet, mens politiet arbejdede på det påståede gerningssted.