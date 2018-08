Teenager stak sin mand under voldtægt: Nu risikerer hun dødsstraf

Noura Hussein, 19 år, blev tilbage i maj dømt til døden i Sudan, efter hun blev kendt skyldig i mordet på sin mand.

Teenageren skal have stukket manden ihjel, da han forsøgte at voldtage hende.

En måned efter hun fik sin dødsdom, blev den omstødt til fem års fængsel samt en bøde for manddrab.

Men nu vil statsanklageren i Sudan have omstødt dommen, så Noura Hussein kan dømmes til døden - igen.

Det skriver The Guardian.

Et skridt i den forkerte retning

Den sudanske pige blev tvunget ind i et ægteskab, da hun som blot 16-årig blev gift med hendes nu tidligere mand.

Judy Gitau, advokat hos menneskerettighedsorganisationen Equality Now, der har kæmpet Husseins sag, kalder den nye udvikling for 'utroligt bekymrende.'

- Den sudanske regering tog et skridt for kvinder og pigers rettighed ved at stoppe Nouras dødsstraf.

- Det bør de ikke laver om på, siger hun til The Guardian.

Siden at retssagen startede mod Noura Hussein, har hendes familie været tvunget til at forlade deres hjem, af frygt for, at hendes tidligere mands familie vil hævne sig på dem.

I Sudan er det lovligt for mænd at gifte sig med piger helt ned til 10 år. Mere end 33 procent af alle piger i landet er gift, før de runder 18 år. 12 procent af pigerne er ifølge tal fra Unicef gift, før de bliver 15 år.