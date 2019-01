Teenager styrtet i døden fra krydstogtskib

En ferie i Caribien fik en tragisk udgang, da en 16-årig dreng mistede livet, da han faldt ud fra krydstogtskibet 'Harmony of the Seas' fredag i sidste uge.

Det skriver det tyske medie Bild.

Rederiet Royal Carribean Cruises, der ejer skibet, bekræfter onsdag ulykken, der skete i havnebyen Labadee i Haiti.

Den 16-årige dreng styrtede ned fra ottende dæk på det store krydstogtskib og ramte kajen.

Se også: To 71-årige smidt af krydstogtskib i Sydkorea: - En lærestreg for os alle

Faldt fra balkon

Ulykken skete, da den 16-årige dreng forsøgte at kravle op på en balkon ved sit værelse, men mistede fodfæstet og faldt.

Ifølge Bild havde han mistet adgangskortet til sit kahyt og prøvede derfor at kravle over på balkonen for at komme ind, da ulykken indtraf.

Rederiet udtrykker i forbindelse med ulykken sympati med familien.

- Vi er meget berørte af en af vores gæsters død ved et tragisk fald, siger Owen Torres, der er talsmand for Royal Caribbean Cruises

Dødsårsagen kunne ikke slås fast med det samme, så nu skal den 16-årige undersøges af retsmedicinere.

Se også: Gæster på mareridts-krydstogt: 277 passagerer ramt af sygdom