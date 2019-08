Teenager tæsket med jernstang

En blot 15-årig dreng fik lørdag aften tæsk med en jernstang af en 24-årig mand på Lolland.

Det skriver Fyens.dk.

Ifølge lokalmediet var de blevet uenige, hvilket udløste slag med både knytnæve og jernstang fra den 24-årige.

Efterfølgende måtte teenageren forbi skadestuen for at få behandling.

Tidligere dømt

Den 24-årige blev i kølvandet på voldsepisoden anholdt, og søndag morgen blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Her var Fyens.dk til stede, og det kom frem, at den 24-årige mand tidligere har fået en psykiatrisk dom og er bosiddende i et botilbud.

Sigtelsen lød på grovvold, da han ifølge anklageren skulle have slået den 15-årige tre til fire gange i ansigtet og senere med en jernstang.

Han erkendte almindelig vold og blev varetægtsfængslet i ti dage i surrogat, hvilket vil sige, at kan fortsætte sin behandling på et bosted og ikke skal i et arresthus.