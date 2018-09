Teenager tiltalt for vold: Sparkede 14-årig, før han døde

16-årig er tiltalt for vold mod 14-årig dreng. Tirsdag skal han vidne i sagen mod den kvinde, der er tiltalt for at lade drengen dø i stedet for at tilkalde hjælp, da han lå på hendes badeværelsesgulv og blev mere og mere syg

Med lussinger, knytnæveslag og spark eller tramp er en 16-årig ung mand tiltalt for at have udøvet vold mod den 14-årige dreng, der døde i en lejlighed på Østerbro natten til 11. marts 2018.

Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Den 16-årige, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, som ikke ønsker at udtale sig nærmere om sagen.

Af anklageskriftet mod den 16-årige fremgår det, at han er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, som er simpel vold. Han er altså ikke tiltalt for på nogen måde at have forvoldt den 14-åriges tragiske død.

Den 16-årige skal i lejligheden på Østerbro have slået og sparket eller trampet den 14-årige 'ved flere tilfælde' i perioden fra 10. marts cirka klokken 14 til 11. marts cirka klokken 01:00.

En time senere - klokken 02:16 - blev den 14-årige dreng erklæret død. Det er senere fastslået, at han afgik ved døden i timerne omkring midnat som følge af indre blødninger forårsaget af 'udrift i milten', der opstod på ukendt måde. Teenagerens unge krop var desuden forgiftet af metadon.

Datteren hjerneskadet

Lige nu kører retssagen mod en 41-årig kvinde, der er tiltalt for samme aften at efterlade både den 14-årige og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Der er fundet spor af stoffer i begge unge, og datteren endte med at blive stærkt hjerneskadet. Den 41-årige nægter sig også skyldig.

Tragedien skete under en fest, som datteren holdt i sin mors lejlighed. Tirsdag skal den 16-årige føres som vidne i sagen mod kvinden, fordi han var til stede i lejligheden den pågældende aften og nat.

Retssagen mod ham køres særskilt og afventer en mentalundersøgelse.

Voldsom video optaget med hans mobil

I løbet af retssagen mod kvinden er den 16-årige blevet omtalt flere gange af de øvrige vidner ved festen. Flere har beskrevet, at de så ham sparke og skubbe den bevidstløse 14-årige ‘for at få ham til at vågne’.

Der er også blevet fremvist en video i retten, som er optaget med den 16-åriges mobil. Sekvensen viser den bevidstløse teenager ligge helt urørlig med åben mund og opspilede øjne, mens en person - angiveligt den 16-årige - siger: ‘Sådan der er det, når vi dræber folk herude i kvarteret…’Østerbro gangsta’ shit’.

I stedet for at tilkalde en ambulance til den 14-årige, da han lå livløs, kold og stiv på badeværelset, valgte de tilstedeværende i lejligheden at bære ham ned på gaden og sige til alarmcentralen, at de havde fundet ham der tilfældigt. Også den beslutning var den 16-årige, ifølge flere vidner, indblandet i.

Hvordan den 16-årige selv forholder sig til sin rolle den pågældende aften, vil formentlig blive berørt i retten tirsdag. Han er dog hverken forpligtet til at udtale sig eller tale sandt, fordi han selv er tiltalt i sagen, oplyser Søren Harbo, der er anklager i begge sager, til Ekstra Bladet.

Anklager: Derfor kører sagerne adskilt

Anklageren tilføjer, at det udelukkende er et logistisk spørgsmål, at de to retssager køres adskilt.

- Det optimale havde selvfølgelig været at køre dem sammen, men den 41-årige kvinde sidder varetægtsfængslet, så derfor skal hendes sag afgøres hurtigst muligt, og fordi vi afventer en mentalundersøgelse af den 16-årige, kan sagen mod ham trække ud.

- Den 14-årige døde som følge af en rift i milten. Er det blevet overvejet, om det kan have sammenhæng med volden?

- Ja, vi har overvejet, om det kan bevises, at den vold, som vi har tiltalt den 16-årige for at have udøvet mod den 14-årige, har været årsag til, at han afgik ved døden. Københavns Politi er kommet frem til, at det, mener vi ikke, kan bevises, lyder det fra anklageren.

Han tilføjer, at bistandsadvokaten for den afdødes familie har klaget over den tiltale, der er blevet rejst.

- Sagen ligger lige nu hos statsadvokaten i København, som skal overveje, om de er enige i klagen eller i vores vurdering.

Tiltalt for grov vold og trusler

Ifølge anklageskriftet mod den 16-årige, som er beskyttet af navneforbud, er han også tiltalt for både grov vold mod en person og vold mod tjenestemand i funktion på den sikrede institution, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Dels skal han have kastet en fyldt coladåse i hovedet på en anden. Dels er han tiltalt for at have slået en pædagog i ryggen og under en anden episode at have truet en pædagog ved at udtale ‘jeg pløkker dig’, ‘bare vent, jeg er dømt for drab’ og ‘jeg flækker dig’ eller lignende.

Også i disse tre forhold nægter han sig skyldig.