Teenager vil frifindes for seksdobbelt drabsforsøg

I 2018 forsøgte en dengang kun 15-årig dreng at dræbe seks personer som led i hash-konflikt, ifølge byretten. Anklagemyndigheden vil have længere straf og udvisning

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): - Det lover jeg på ære og samvittighed, svor nævningene en efter en mandag morgen i Østre Landsret, og markerede starten på ankesagen mod en ung dansk-somalisk mand.

Den tiltalte teenager gabte, men kiggede opmærksomt på anklageren, da hun læste op af byretsdommen fra sidste år. Den lød på otte års fængsel og en advarsel om udvisning for drabsforsøg på seks personer, våbenbesiddelse og brandstiftelse af en flugtbil. Der var yderligere en række medgerningsmænd tiltalt, men de blev alle frifundet undtagen en enkelt, som blev dømt for at have kørt flugtbilen efter attentattet.

- Det, der fik anklagemyndigheden til at trykke på ‘ankeknappen’ var, at vi gerne ser straffens længde skærpet, fortalte senioranklager Sidsel Klixbüll dommere og nævninge, inden hun annoncerede, at der ønskes ikke blot en længere fængselsstraf end de 8 år, men også at den nu 17- årige danskfødte mand bliver udvist til Somalia, hvor han har statsborgerskab, men aldrig sat sin fod.

Venstrehåndet skytte

Drabsforsøgene skete 20. juni 2018 da den unge tiltalte ifølge anklageskriftet affyrede otte skud mod en gruppe på seks mænd, som hang ud i boligområdet Gadelandet i Husum. I Østre Landsret mandag, blev der afspillet en videooptagelse af episoden, som viste, hvordan ofrene stod ved en bænk på et stisystem i bebyggelsen, inden en høj og slank mørkklædt skikkelse kom løbende målrettet mod dem. Han stoppede op, afgav hurtigt skud med pistolen i venstre hånd, og løb tilbage til bilen, hvor han kom fra. Det hele tog få minutter og skete ved højlys dag. Tre af mændene blev ramt, men ingen af dem var i livsfare.

Få dage senere blev en bil, svarende til flugtbilen fundet udbrændt i nærheden. I bilen var blandt andre beklædningsgenstande en elefanthue, der indeholdt DNA fra den tiltalte, fremlagde anklageren.

Tre personer blev ramt i skyderiet i juni 2018. Foto: Kenneth Meyer

9.000 kroner for at flytte tasker

Tiltalte nægter sig skyldig, og fik ifølge ham selv et chok, da han efter sin anholdelse blev bekendt med de alvorlige anklager.

Den purunge mand, der er ved at tage 10. klasse i fængslet, var iklædt dyrt mærketøj og let brillestel, da han afgav forklaring i retten.

Han husker ikke perioden specielt godt, men tror, at han på dagen for skyderiet havde røget en joint, og var faldet i søvn. Han blev først opmærksom på episoden, da folk i området begyndte at snakke om det.

Selvom han ikke kendte til den høje skytte på videooptagelserne, vedkendte han sig, at han på tidspunktet befandt sig i et kriminelt miljø, og at han nogle gange flyttede stjålne biler fra sted til sted, hvis en i omgangskredsen spurgte. Han erkendte også, at han efter skudepisoden havde fået 9.000 kr. i kontanter af en navngiven person. Da anklageren spurgte ind til beløbet, forklarede han, at det ikke var relateret til drabsforsøgene, men betaling for at ‘flytte nogle tasker fra a til b’ for at hjælpe en ven.

Adspurgt af anklager, fortalte han også, at han skriver med venstre hånd.

Stjålet hash for millioner

Der var i 2018 en bølge af skyderier i området omkring Husum og Rødovre, og politiets teori er, at det bundede i en konflikt over et større parti hash med en gadeværdi på fem millioner, som en gruppe skulle have stjålet fra den anden.

I byretten var den såkaldte bandeparagraf, straffelovens § 81 a også i spil, da flere af de oprindeligt medtiltalte var en del af, hvad politiet kalder Kærene-gruppen, der på daværende tidspunkt lå i konflikt med Husum-gruppen, angiveligt over hashtyveriet.

Paragraffen, der potentielt kan fordoble straffen, spiller dog ikke en rolle i ankesagen, da det ikke er bevist, at den 17-årige eller hans ofre var bandemedlemmer.

Forsvarer går efter frifindelse i landsretten, så nu er det anklagerens opgave over yderligere fire retsdage på ny at overbevise dommere og nævninge om, at den venstre hånd der skød løs en sommerdag i 2018, tilhører tiltalte. Der afsiges dom i midten af næste uge.

Sag om hashtyveri: Unge i retten for drabsforsøg