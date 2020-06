Teenagere anholdt: Unge sigtet for dødstrusler på TikTok

Tre mænd på 18, 18 og 19 år og bopæl på Vejle-egnen er blevet anholdt og sigtet for for at have fremsat trusler på livet mod 'nogen i offentlig tjeneste' på det hurtigt voksende sociale medie TikTok.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De unge mænds privatboliger er blevet ransaget i dagens løb efter adskillige ugers efterforskning.

De videoer, som de anholdte mistænkes for at have udgivet, viser angiveligt blandt andet personer i offentlig tjeneste, mens de udfører deres arbejde.

Emojis med knive

Der skal i forbindelse med filmene være fremsat trusler ved brug af hashtags og tekster med trusler og navne på konkrete myndighedspersoner samt emojis med knive.



Ud over videoer med trusler har Sydøstjyllands Politi også fundet frem til en række andre videoer, der viser kriminelle handlinger. De tre mænd mistænkes alle for også at stå bag udgivelserne af den type videoer på TikTok.

Film-bidderne viser blandt andet en sovende kvinde på gaden, der forulempes, ved at der bliver hældt øl ud over hende, tyveri fra indkøbsvogne, forsøg på tyveri af en lastbil, trusler fremsat mod en person på løbehjul og en kost, der smadrer en rude.

Liket af mange

Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, fortæller, at videoerne er blevet delt og liket af andre, og det råder han på det kraftigste folk til at lade være med.

Efterforskningen i sagskomplekset er foregået i tæt samarbejde med NC3, som er politiets nationale center for cyber kriminalitet. NC3 har haft kontakten til TikTok, som har hjulpet med at sikre videoerne.

TikTok er blevet anmodet om at slette det udsendte materiale.



Sagen efterforskes nu videre, indtil de tre mænd skal for retten, hvor der træffes en endelig afgørelse i den komplekse sag.