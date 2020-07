Teenagere fængslet for fem gaderøverier: Mistænkes for syv mere

Ofrene blev truet med kniv og plyndret for værdier. Derefter tog røverne fotos af ofrene og deres sundhedskort, så de vidste hvem de var, og hvor de boede. På den måde ville røverne skræmme ofrene fra at anmelde røverierne til politiet.

I dag har dommervagten i København varetægtsfængslet tre teenagere, to 16-årige og en 15-årig, der alle er af anden etnisk herkomst. De sigtes for fem gaderøverier og vidnetrusler mod syv ofre, der alle er unge danske drenge.

Den ene 16-årige erkendte sig skyldig, men ville kun forklare om sin egen rolle, mens de to andre drenge nægtede og ikke ønskede at udtale sig i grundlovsforhøret.

Københavns Politi har mistanke om, at trioen står bag langt flere røverier. Konkret mistænkes drengene for syv gaderøverier begået i Nordsjællands politikreds omkring S-stationerne i Birkerød, Hillerød, Hellerup og Lyngby.

- Vi har indledt et samarbejde med Nordsjællands Politi, fordi der er benyttet samme modus, og de syv røverier er begået i samme periode, siger efterforskningsleder Lars Feldt.

Efterlyser andre ofre

- Det er meget intimiderende for ofrene at blive fotograferet, og at gerningsmændene har deres navne og adresser. Vi frygter, at det kan have fået andre ofre til ikke at anmelde røverier til politiet, men de kan trygt stå frem nu, siger Lars Feldt.

De tre sigtede er alle fængslet i foreløbig 27 dage, mens politiet fortsætter efterforskningen.

I politiets efterforskning indgår blandt andet gennem syn af videoovervågning fra togstationer og S-tog, som gerningsmændene formodes at have benyttet som transport.

Røverierne, der foreløbig er rejst sigtelse for, er sket i dagene 14. til 22. juni. Tre af røverierne skete samme aften, 22. juni, i løbet af blot 50 minutter. Det første på Hellerup S-station, det næste på Peter Bangs Vej ud for 163 og det sidste på Flintholm Allé 55.

Hver gang blev ofrene truet med kniv og aftvunget værdier som iPhone X, to sæt Apple Air Pods, og 350 kr.

De to sidste røverier skete 14. juni på Nørreport Station og 15. juni i Grøndalsparken, hvor udbyttet blev et sæt Apple Air Pods og 100 kroner samt en mobiltelefon og endnu et sæt Air Pods.

Grundlovsforhøret i dommervagten skete for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Ifølge sigtelserne i dommervagten blev røverierne 22. juni begået af alle tre sigtede i forening, mens røverierne 14. og 15. juli blev begået af to af dem på skift.

Københavns Politi har den seneste tid oplevet en 'markant' stigning i antallet af gaderøverier.