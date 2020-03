Teenagere tiltalt: 16-årig låst inde og voldtaget

To drenge på 17 og 19 nægter at have voldtaget pige på skift under nytårsfest

Trods en corona-afstand på en meter mellem stolene, måtte dommer Lene Sigvardt alligevel kæmpe for at skabe ro på tilhørerpladserne i den store retssal 6 ved Retten i Næstved.

Det skyldtes især en teenagepige, der sad med korslagte arme det meste af tiden og var utilfreds med nogle af de forklaringer, der blev givet i sagen, hvor to teenagedrenge sidder tiltalt for voldtægt.

- Du har siddet og skåret ansigter, og du har haft en fest hele formiddagen. Ser jeg så meget som et eneste ansigt igen, så er det ud, sagde Lene Sigvardt til pigen.

En 16-årig pige er offer i sagen og siger, at hun blev voldtaget på skift under en nytårsfest i private rammer i en villa i Næstved.

Tvunget til oralsex

Voldtægterne skete ved 02-tiden nytårsnat. Ifølge tiltalen blev teenagepigen trukket ind på badeværelset af den 19-årige, som låste døren.

Han trak tøjet delvist af pigen og tvang hende til oralsex. Så åbnede han døren og kaldte på sin kammerat, mens han skubbede pigen tilbage på badeværelset, da hun forsøgte at slippe ud.

Den 17-årige kom ind på badeværelset, låste døren, trak tøjet af pigen og tvang hende til sex. Da den 17-årige igen ville voldtage pigen, fik hun låst døren op og flygtede.

Begge de tiltalte afgav mandag forklaring. De nægtede sig skyldige i voldtægt og hævdede, at pigen frivilligt havde sex med dem.

Var fuld

Hendes egen forklaring blev afgivet bag lukkede døre og er derfor ukendt for offentligheden.

Det kom frem i retten, at pigen havde været temmelig beruset forud for episoden på badeværelset. Flere deltagere ved festen vidnede og fortalte, at hun havde ligget på en sofa med et tæppe over sig, inden hun tilsyneladende var kommet lidt til sig selv og blev hjulpet ud på badeværelset.

Den ene tiltalte blev set gå ud på badeværelset med pigen, der lænede sit hoved mod hans skulder.

Kom grædende ud

Pigens egen forklaring blev afgivet for lukkede døre, og der er ikke mange af de øvrige vidner, der har set eller hørt noget. Men faren til pigen, som holdt festen var på et tidspunkt kommet ned og havde set pigen komme grædende ud fra toilettet.

- Jeg så (den ene tiltalte - red.) komme ud fra toilettet. Så kort efter kom en pige ud og så fuldstændig konfus ud. Hun begyndte at græde. Det virker som om, hun var faldet ned fra månen. Jeg tænkte, der må da være sket et eller andet, sagde faren.

Faren havde ikke talt med pigen, fordi han var optaget af noget andet ballade, der skete uden for, hvor nogle festdeltagere havde opført sig så uheldigt, at naboerne havde ringet efter politiet.

- Da hun så sine veninder, gik hun hen til dem. Jeg sagde til politiet, at de nok også skulle tage en snak med hende, forklarede faren.

Lagde an på dreng

En dreng fra festen havde bemærket, at pigen opholdt sig på toilettet med en af de tiltalte. Han hævdede, at pigen tidligere på aftenen havde lagt an på ham ved at tage ham i armen og sige 'kom med'.

- Jeg så det som om, at hun ville noget. Jeg havde en kæreste, så jeg sagde pænt nej tak, lød det fra drengen, som også fortalte, at han kendte de tiltalte.

- Da hun kom ud fra toilettet, lod det ikke til, at der var noget. Jeg tænkte, at de nok havde lavet et eller andet og så alligevel ikke. Normalt plejer drengene at juble, når de har scoret en pige, men det skete ikke her.

Risikerer udvisning

Ifølge tiltalen var pigen så beruset, at hun ikke kunne gøre modstand, men de to tiltalte brugte også i situationen tvang og trusler om vold, siger anklageskriftet.

Anklageren har taget forbehold for påstand om udvisning af de to, hvis de kendes skyldige. De har henholdsvis tyrkisk og iransk baggrund.

Der ventes at falde dom onsdag.

Stedfar: Det gik hurtigt

Der gik blot tre timer, fra den 16-årige pige opholdt sig på badeværelset med de to tiltalte, og indtil hun blev undersøgt på Center For Voldtægtsofre. Det fortalte anklageren i sin dokumentation, hvoraf det meste af hensyn til pigen blev fortalt bag lukkede døre.

Ifølge pigens stedfar, som sad med en notesblok blandt tilhørerne, var politiet hurtige til at reagere.

- Jeg har kun ros at sige. Der holdt tre patruljevogne i løbet af ingen tid, sagde stedfaren til Ekstra Bladet.

Pigen selv valgte ikke at følge retsmødet. Da hun afgav forklaring, havde hun sin mor ved sin side som værge. Hendes biologiske far fulgte også retsmødet.

Flere afvist ved indgang

Frygtren for corona-virus gjorde, at flere blev bedt om at forlade retslokalet, da sagen om voldtægterne skulle for. Og det var ikke nok, at de gik ud på gangen. De blev bedt om at gå helt uden for, så risikoen for smittespredning ikke ville blive hængende i luften i retsbygningen.

I øvrigt var Retten i Næstved helt lukket, og et skilt i vindfanget fortalte, at man skulle ringe til retsbetjenten, hvis man ønskede adgang.

Normalt er der plads til 49 tilhørere i retssal 6 ved Retten i Næstved. Mandag blev der alene lukket 15 ind.

