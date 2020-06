Teenagers had-angreb: Nu sagsøges våben-koncern for mord

USA's rolle som søgsmålenes paradis fornægter sig ikke.

Nu er det den verdenskendte våben-fabrikant Smith & Wesson, som risikerer at blive trukket i retten som medansvarlig for det fatale had-motiverede angreb på synagogen Chabad of Poway i den californiske by nord for San Diego 27. april 2019.

Det rapporterer Los Angeles Times.

Den dengang 19-årige sygeplejeelev, John T. Earnest, er sigtet for hadkriminalitet og for at have skudt og myrdet den 60-årige kvinde Lori Gilbert-Kaye med to skud i ryggen og såret flere andre.

Her er den drabssigtede John T. Earnest fotograferet under et retsmøde. Han havde held til at købe det formodede gerningsvåben, selvom han ifølge loven var for ung. Foto: Nelvin C. Cepeda/Ritzau Scanpix

Det skulle være sket med en halvautomatisk Smith & Wesson-riffel af modellen M&P 15 Sport II. Hans motiv skulle være et indædt had rettet mod jødiske og muslimske trossamfund i USA.

Risikerer dødsstraf

Skudangrebet og gerningsmandens færden blev foreviget i detaljer af et overvågningskamera. Men den unge mand afviser anklagerne. Han risikerer dødsstraf, hvis han kendes skyldig.

Men straffesagen tilfredsstiller ikke folkene bag våbenkontrol-organisationen Brady Legal. På vegne af flere ofre, som blandt andre tæller en otteårig pige, har de nu sagsøgt Smith & Wesson for at have udvist 'strafbar uagtsomhed'.

Den sigtede teeager slog selv alarm efter skyderiet under en påskehøjtidelighed. Han blev efterfølgende anholdt uden dramatik.

Brady Legal hæfter sig ved, at gerningsvåbnet bevidst var designet på en måde, så det nemt kunne ændres i strid med reglerne og fungere fuldautomatisk.

Smith & Wesson klandres samtidig for at have markedsført riflen, så det især med Brady Legals ord kunne appellere til 'impulsive unge mænd med militære komplekser'. Entusiaster som kunne være særligt motiverede for at blive tiltrukket af netop den våbentype.

Går også efter forældre

Organisationen sagsøger desuden en konkret våben-forretning for at have have solgt riflen til John T. Earnest, som på det tidspunkt var for ung til at købe våben.

Det var en riffel af den her type, gerningsmanden benyttede til angrebet i Poway i april 2019. Foto: PR-foto

Endelig sagsøges den drabssigtede mands forældre for manglende agtpågivenhed, og to californiske departementer for at acceptere et lemfældigt baggrundstjek af den nu drabssigtede mand.

Det er sagsøgerens håb, at sagerne ud over en økonomisk kompensation til ofrene kan tvinge våbenindustrien til at ændre praksis, så det for civile amerikanere bliver sværere at købe dødbringende skydevåben.

Forældre: Opdraget til at afvise had

Det morderiske angreb på synagogen i Poway foregik i forbindelse med en påskehøjtidelighed. John T. Earnest filmede dele af skyderiet, og efterfølgende slog han selv 911-alarm fra sin mobiltelefon.

Han blev kort efter anholdt uden dramatik på en nærliggende motorvej.

John T. Earnest er hidtil ustraffet, men er siden også blevet sigtet for at stå bag en brandstiftelse mod en moské i området en måned tidligere. Han havde angiveligt anskaffet sig våbnet to uger før skyderiet i Poway.

Den unge mands handlinger kom meget bag på hans familie og sociale netværk. John T. Earnests forældre har udtalt, at deres søn var opdraget 'til at afvise had'.

- Vores søn var påvirket af folk, vi ikke kender, og hvis ideer, vi ikke deler, forklarede de sidste år i en fælles udtalelse.

Før skudangrebet lagde John T. Earnest et manifest ud på de sociale medier, hvor han åbent gav udtryk for en stærk antipati mod jøder og muslimer. Det blev for sent opsnappet af forbundspolitiet FBI.