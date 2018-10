Tekashi dømt i sex-sag: Et par timer efter blev hans bodyguard skudt

Den kendte rapper Tekashi 6ix9ine fik mild dom i en sex-sag og var efterfølgende involveret i et voldsomt skyderi i New York

Problemerne klister sig åbenbart til den 22-årige amerikanske rapper Tekashi, der i forbindelse med en retssag slap med en dom på fire års betinget fængsel i forbindelse med en sex-sag, hvor han har været tiltalt for at have offentliggjort meget seksuelle videoer med en kun 13-årig pige.

Efter dommen ville den kendte rapper fejre det, han selv mente var en mild dom, på den fornemme kinesiske restaurant i New York, 'Philippe Chow'. Men her brød helvedet løs omkring klokken 18.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ, Fox News og Daily Mail

Voldsomt opgør foran restaurant

Tekashi mødte op på restauranten sammen med sin nye manager og denne også havde et sikkerheds-team til stede. En af disse sikkerhedsfolk spærrede vejen ind til restauranten for Tekashi's bodyguard og hans øvrige følge. Det skriver TMZ.

Herefter startede et voldsomt skænderi mellem Tekashi's bodyguard og sikkerheds-manden, før en tredje person pludselig affyrede et skud mod kroppen på Tekashi's bodyguard.

Ifølge medierne er Tekashi ikke selv blevet såret i forbindelse med det voldelige opgør, mens hans bodyguard blev hurtigt kørt til behandling på hospitalet. Hans tilstand er netop nu stabil.

Her optræder Tekashi ved en koncert i Milano i juni måned i år. (Foto: AP)

Vilde sex-videoer

Kun et par timer før skud-episoden foran den kinesiske restaurant, kunne man se Tekashi grine af glæde i retten over sin milde dom i forbindelse med sex-sagen fra 2015, hvor han havde offentliggjort to meget seksuelle videoer, hvor en kun 13-årig pige deltog.

I denne ene video optaget i Harlem, var den kun 13-årige nøgne pige i fuld gang med at udføre oral-sex på Taquan Anderson, mens Tekashi lavede skubbende bevægelser bag hende. I den anden video rager Taquan Anderson pigen på brysterne, mens hun sidder på skødet af Tekashi, der på det tidspunkt kun var 18 år gammel.

Da Tekashi havde fået sin dom i Manhattans Højeste Ret takkede han dommeren for den milde dom:

- Jeg har millioner af unge fans, der ser op til mig som en rollemodel, og det sidste sted, jeg ønsker at befinde mig, er i et fængsel. Det fortjener mine fans ikke. Tak.

Udover dommen på fire års betinget fængsel blev Tekashi også idømt 1000 timers samfundstjeneste - og bedt om at holde sig langt væk fra problemer.

Der gik den kun et par timer. Så var den gal igen.