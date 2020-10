Man kan have problemer med at komme igennem til 114 fredag aften

Opdateret 7.11: Problemerne med 114 blev løst kort efter midnat.

Der var fredag aften problemer med at komme i kontakt med politiet gennem deres nummer 114.

Det skrev Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet skriver videre, at de arbejder på at få problemet løst. Men at der endnu ikke er en løsning på sagen.

114 bruges til henvendelser fra borgere af ikke-akut karakter. Servicenummeret dækker hele landet.

