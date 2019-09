Teledata-skandale udsætter opsigtsvækkende drabssag

Kvinde er tiltalt for at have dræbt sin mand med nål eller kanyle og forfalsket sin afdøde datters testamentet

Slog en 72-årig kvinde sin ægtemand ihjel ved at stikke ham med en med en nål eller kanyle i halsen og brystkassen, så hans lunge punkterede?

Det spørgsmål skulle Københavns Byret have taget stilling til i starten af denne måned, hvor den russiske kvinde står tiltalt for drab, subsidiært vold med døden til følge, ligesom hun er tiltalt for at have forsøgt at dræbe manden ved at forgifte ham med lægemidlet Fenazepam, der typisk benyttes i Østeuropa. Hun nægter sig skyldig.

Men sagen er nu blevet udsat til 20. april næste år. Det bekræfter sagens anklager, Anders Larsson.

- Det er, fordi der indgår teleoplysninger som bevis i sagen, og de er efter anklagemyndighedens opfattelse af stor betydning i den her sag, siger anklageren.

Far kom ikke til sin datters begravelse: Fundet dræbt med nål

Han henviser til Rigsavokatens instruks om, at teleoplysninger frem til 18. oktober ikke må fremlægges i sager, hvor de efter en konkret vurdering har betydning som bevis.

Drabet er ifølge anklageskriftet sket i tidsrummet fra 13. februar 2017 omkring klokken 22 til få dage frem i en lejlighed på Amager i København.

Sagen har kørt for lukkede døre og anklageren kan derfor ikke komme nærmere ind på, hvorfor han mener, at teleoplysningerne er et vigtigt bevis i denne sag.

Den 72-årige kvinde er - usædvanligt i en drabssag - på fri fod. Hun blev løsladt efter et halvt års varetægtsfængsling, fordi hun ikke mere kunne påvirke efterforskningen.

Forfalsket testamente

Hun er foruden drab og vold med døden til følge tiltalt for at have forfalskede et testamente i sin afdøde datters navn, så blandt andet friværdien i ejerlejligheden ville tilfalde hende alene, nu når hendes mand også var død. Datteren, der var i 20´erne, døde af sygdom.

Politiets teori om motivet er, at den 72-årige kvinde, der er russisk statsborger, ønskede at få fingre i hele arven fra sin afdøde datter og sin danske mand. Han og datteren ejede nemlig familiens dyre ejerlejlighed i fællesskab, mens hustruen ikke stod på skødet.

Hun var biologisk mor til datteren, mens hendes ægtemand havde adopteret hende.

Ligeledes er hun tiltalt for vold mod tjenestemand i funktion ved at kastet varm kaffe på to sygeplejersker, der blev ramt på arm, ansigtet og overkroppen, samt for trusler ved at have sagt 'I will find (lægens navn, red.) and kill him', hvilket blev overhørt af en sygeplejerske.

Vidtstrakt skandale

Teleskandalen har fået vidtstrakte konsekvenser. I en mail til Ritzau oplyser Rigsadvokaten, at der pr. fredag 29. august klokken 16 var 34 sager, der er blevet udsat.

Samlet er 32 personer fredag eftermiddag blevet løsladt.

I en yderligere sag er et forhold blevet udskilt til en særskilt sag, og denne sag er så blevet udsat.

Rigsadvokaten suspenderede 18. august midlertidigt brugen af teledata som bevis i to måneder, fordi nye fejl rejste tvivl om, hvorvidt politiets data fra telemaster var korrekte.

Samtidig blev anklagerne i en instruks bedt om at gennemgå deres sager for at tjekke, om teledata havde været udslagsgivende for de sigtede eller tiltalte personer, der allerede sad varetægtsfængslet i deres område.

I givet fald skulle de fængslede løslades.

Rigsadvokaten skrev også, at planlagte retssager, som anklageren ikke vurderer kan gennemføres uden teledata, skal udskydes.