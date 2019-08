Teledata-skandalen: Dommer skal vurdere fængsling i stor svindel-sag

En række anholdte mænd, som blev fængslet i fredags, skal her fem dage efter for en dommer igen som følge af teledata-skandalen

Landets domstole, anklagere og advokater har travlt i disse dage efter, at Rigsadvokaten i starten af ugen udsendte en instruks om, at anklagemyndigheden midlertidigt skal indstille brugen af teleoplysninger i straffesager. Det sker, efter at der er fundet nye fejl i teledata.

Således skal en dommer i Københavns Byret i dag vurdere fængslingsgrundlaget igen i en sag om svindel mod en række ældre kvinder.

I fredags blev otte yngre mænd fængslet i sagen. Metoden var ifølge anklagemyndigheden for eksempel, at de kontaktede kvinderne pr. telefon og franarrede dem deres NemID-oplysninger. Bedrageriet kunne ifølge politiet lade sig gøre ved at stresse ofrene og bilde dem ind, at de hurtigst muligt skulle bruge oplysningerne for at standse uautoriserede transaktioner. Anklagemyndigheden vurderede, at der er tale om et samlet beløb på 'ikke under fire millioner kroner'. De anholdte nægtede sig skyldige.

Her fem dage efter skal byretten vurdere fængslingerne igen efter Rigsadvokatens instruks. Det skyldes, at der indgår masteoplysninger i sagen.

Senioranklager Thomas Hugger siger til Ekstra Bladet , at det dog er anklagemyndighedens klare opfattelse, at fængslingsgrundlaget stadig består, selv om masteoplysningerne på nuværende tidspunkt ikke kan indgå i grundlaget for varetægtsfængslingerne i sagen.

Retsmødet finder sted i formiddag.