Telefon afslører stort køber-kartotek: 16-årig pige fik besøg

Østjyllands Politi sigter 25 personer for at have købt hash af 22-årig mand, hvis mobiltelefon indeholdt oplysninger, som hjalp politiet til at afsløre et omfattende køber-kartotek

Flere kvinder og mænd i Aarhus og omegn har igennem den seneste tid fået besøg på deres bopæl af betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje. Betjentene er mødt op med en sigtelse i hånden.

Forhistorien er, at specialpatruljen i maj i år fik fat i en 22-årig hash-sælger, der gik ved Godsbanen i Aarhus. Udover hash havde han også en mobiltelefon på sig, som politiet besluttede at undersøge nærmere.

Via sms’er og telefonnumre på mobilen har specialpatruljen foreløbigt fundet frem til 25 personer, som har købt hash af den 22-årige. De har alle fået et personligt besøg på deres adresse og kan nu se frem til en bøde mellem 2.000-4.000 kroner for besiddelse af hash.

- Selvom vi ikke fanger folk på fersk gerning i at købe hash, så viser sager som denne, at vi efterfølgende kan få fat i dem alligevel. Vi har løbende mange lignende sager, og vores erfaring er, at det er mange forskellige typer, der køber hash, siger politikommissær og leder af specialpatruljen hos Østjyllands Politi, Kristian Harlev Sørensen, i en pressemeddelelse.

16-årig pige fik besøg

Han fortsætter:

- Uanset hvem de er, så får de en hilsen fra os, når vi finder frem til dem, siger politikommissær og leder af specialpatruljen hos Østjyllands Politi, Kristian Harlev Sørensen, i en pressemeddelelse.

En af de personer, som politiet fandt frem til i denne sag, var en kun 16-årig pige fra Aarhus. Hun blev noget overrasket, da der pludselig stod en betjent hjemme hos hende og familien og sigtede hende for besiddelse af hash.

- Vi møder fysisk op på folks adresser for at sende et klart signal om, at vi tager sagen meget alvorligt. Og forhåbentligt kan det være med til at få dem til at tænke sig om en ekstra gang, før de beslutter sig for at købe hash eller andre stoffer igen, siger politikommissæren.

Specialpatruljen kan ikke udelukke, at de finder frem til flere personer, der står listet i salgstelefonen.