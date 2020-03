'Telefon-bande' sigtet: Narrede millioner fra ældre kvinder

Ældre kvinder har mistet opsparing for millioner af kroner, fordi de kom i kløerne på en flok telefon-svindlere, der fik lokket ofrene til at udlevere deres oplysninger til Nem-ID.

Derefter tømte svindlerne ofrenes konti. En ældre kvinde mistede for eksempel 300.000 kr.

Foreløbig er syv sigtede unge mænd, der ellers er ustraffede, varetægtsfængslet for 31 forhold til et samlet beløb på cirka 2,4 millioner kr. Men den endelige tiltale, der er klar i maj, ventes at blive på et to-cifret millionbeløb.

Der er tale om en 20-årig etnisk dansker og seks unge af anden etnisk herkomst. De er fra København og Nordsjælland.

Mandag forlængede Retten i Lyngby varetægtsfængslingen over de syv, der alle er i 20´erne.

Nægter sig skyldige

En ottende fik i december sidste år halvandet års fængsel i en tilståelsessag for seks bedrageri-forhold. De øvrige nægter sig skyldige. Den omfattende sag ventes at vare 30 retsdage.

Ifølge sigtelserne ringede svindlerne systematisk til kvinder med navne, der kunne antyde, at de var oppe i alderen.

Virkede troværdige

De bildte ofrene ind, at de ringede fra Nets eller banken, og at der var svindel i gang på deres bankkonto. Derfor skulle de straks bruge kvindernes Nem-ID, så svindlen kunne afværges.

Opringningerne virkede meget troværdige, og de skruppelløse svindlere var i stand til at opbygge stor tillid til ofrene, som fik dem til at gå i vasken. Samtidig stressede de ofrene ved at fortælle, at de var ved at miste alt, hvad der stod i banken.

Da politiets Særlig Efterforskning Øst slog til mod bedragerne i august sidste år var de blevet overvåget og aflyttet i et par uger, før politiet havde sikret nok beviser.

Dengang sagde vicepolitiinspektør Torben Henriksen, SEØ: 'Sagen her giver desværre anledning til at advare om, at man under ingen omstændigheder skal udlevere kontonumre eller Nem-ID på baggrund af telefoniske henvendelser. Vi kan dog se, at der er en del, der ikke lader sig snyde, og det er trods alt glædeligt.'

Kæmpe privatforbrug

Efterforskningen har vist, at de unge, der stort set ikke havde legale indtægter, havde et meget stort privatforbrug. De ringede til mange potentielle ofre hver dag, og hvis én fattede mistanke, tog de bare en ny på listen.

Pengene fra ofrenes konti blev ikke overført direkte til svindlernes egne konti, men de brugte såkaldte 'mulddyr', andre unge, der lagde konti til overførslerne mod at få en andel.

Politiet har beslaglagt en række mobiltelefoner, hvor der blandt andet er gemt cpr-numre på flere af ofrene.

Retten i Svendborg dømte i fredags tre mænd i en tilsvarende sag, hvor de svindlede ældre for cirka en million kr. De unge fik straffe på to et halvt år, to år og tre måneder og et års ubetinget fængsel.

De ringede til ofre og sagde, at de var fra NETS, Danske Bank, Jyske Bank, 'Danske Secure' eller 'netbankens sikkerhedsafdeling', og de fik på den måde lokket de nødvendige konto-oplysninger ud af ofrene, så de kunne hæve penge på deres konti.