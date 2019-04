Tennisklub i flammer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Rudersdal Tennisklub i Holte nord for København brænder.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Omfanget kan jeg endnu ikke sige noget om, siger vagtchef Dan Houtved.

Efter hans oplysninger var der ingen mennesker til stede, da den udbrød, ligesom ingen er blevet evakueret.

- Man kunne se sort røg og orange flammer stige op på flere hundrede meters afstand, siger Ekstra Bladets kvinde på stedet.

Foto: Ekstra Bladet

Ifølge hende er tre brandbiler, en indsatslederbil fra brandvæsnet og to politibiler på stedet, som ligger i et villakvarter og lige op til en have.

Her er naboer stimlet sammen for at følge brandslukningen af klubhuset.

Der er ingen indendørs tennisbaner i klubben.

Ekstra Bladet følger sagen.

opdateres...