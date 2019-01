Terapeut efter voldtægtstiltale: 'Mange kan have en interesse i at lukke munden på mig'

Den kendte ernæringsekspert og krammeterapeut Per Brændgaard er tiltalt for voldtægt mod en kvinde under en krammeterapi-session. Nu forsvarer han sig på Facebook

Det er en alvorlig anklage, som krammeterapeuten Per Brændgaard står tiltalt for i Københavns Byret på fredag. Han er, som Ekstra Bladet kunne fortælle i går, tiltalt for at have voldtaget en kvinde, som han var krammeterapeut for, under en krammesession i sin lejlighed på Østerbro i København i maj sidste år.

Det er her, han tager imod sine klienter, der betaler 700 kroner i timen for krammeterapi.

Per Brændgaard nægter sig dog skyldig og afviser, at kvinden har været hans klient, men at de havde frivillig sex i privat regi.

Til Ekstra Bladet fortalte han i går, at han ikke har afgivet forklaring til politiet efter anbefaling fra sin advokat, fordi alt hvad han sagde, kunne blive brugt imod ham.

– På det tidspunkt havde jeg lige set Netflix-serien ’Making a murderer’. Og så tænkte jeg ’oh my fucking god, er det her 'making a rapist’ om igen'. Og i forvejen har jeg nogle politiske holdninger og kritiserer systemet, sagde han.

Samtidig sammenlignede han sin sag med voldtægtsanklagerne mod Wikileaks-grundlæggeren Julian Assange.

Nu uddyber han sine synspunkter om et angreb på hans person i et indlæg på Facebook.

'Jeg føler mig under angreb af en kvinde, hvor jeg kun kan gisne om hendes motiver, og hvorvidt hun handler alene eller under påvirkning af andre. Det er påfaldende, at angrebet startede i en periode, hvor jeg var meget politisk aktiv i min blog og på Facebook', skriver han og tilføjer, at 'angrebet', som han kalder anmeldelsen, kom op til udgivelsen af hans første bog om politik.

'De falske anklager kan derfor være et forsøg på at distrahere mig og mine læsere så meget, at jeg bliver politisk ufarlig', skriver han og fortsætter:

'Jeg har ingen mulighed for at vide, præcis hvem der i givet fald måtte stå bag. Men mange kan have en interesse i at lukke munden på mig. Jeg har bl.a. været ude med kritik af den danske deltagelse i de bedrageriske, amerikansk-israelske krige i Mellemøsten i kølvandet på 9/11. Dvs. krigene mod Afghanistan, Irak og Syrien'.

Per Brændgaard er kendt fra medierne som ernæringsekspert og fortaler for krammeterapiens gode virkninger. Foto: Jan Sommer

I indlægget kommer han også ind på sagen mod Julian Assange.

'Assange selv mener, at sagen er politisk motiveret, så det er i givet fald ikke første gang, at denne metode bliver anvendt i den igangværende informationskrig om narrativer. Ja, det er simpelthen krig, og jeg vil kæmpe for sandhed, frihed og retfærdighed til det sidste! Og hvis jeg pludselig bliver fundet død, så var det ikke selvmord!, skriver han.

Per Brændgaard er tiltalt for at have voldtaget kvinden under en krammeterapi-session, hvor han ifølge anklageskriftet udnyttede situationen ved først at tage kvindens hånd og lægge den på sin penis og placere den igen og holde fast om hånden, da hun fjernede sin hånd, hvorefter han trak ud i sine bukser, så hans penis blev synlig for kvinden.

Foregav at kramme

Han er ligeledes tiltalt for at bede hende lægge sig i sengen med ham under foregivende af, at de skulle kramme, hvorefter han nussede på hendes g-streng og foregav at heale, hvorunder han pludselig stak en finger op i kvindens skede uden hendes viden eller samtykke.

Endelig sagde han ifølge anklageskriftet til forurettede, at hun kunne 'prøve at stikke pikhovedet ind', hvorefter han hentede et kondom, som han tog på sin penis, satte sig på knæ og skaffede sig vaginal samleje med kvinden, hvorved tiltalte fik udløsning.

Det fremgår af anklageskriftet, at kvinden sagde fra ved en enkelt gang at skubbe tiltalte væk, ligesom hun flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham seksuelt, og at det gjorde ondt eller lignende.

Til det svarer Per Brændgaard:

– Det er løgn. Overhovedet ikke.

Han afviste over for Ekstra Bladet, at han nogensinde har udviklet seksuelle relationer til nogen, han har haft i terapi.

– Nej, nej. Jeg er meget stringent i forhold til det.