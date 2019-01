Terapeut tiltalt for voldtægt: Forsvarer og anklager i tvist om vidner

Krammeterapeuten Per Brændgaard er tiltalt for voldtægt af en klient. Han nægter sig skyldig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Krammeterapeut og sundhedsekspert Per Brændgaard havde selv på Facebook opfordret folk til at møde op i retten, hvor han er tiltalt for voldtægt af en kvinde, han havde i krammeterapi.

Og det var der så mange, der gjorde, at der måtte hentes ekstra stole til retssal 27 i Københavns Byret, før retssagen gik i gang. Omkring tyve tilhørere var mødt op.

Den 47-årige tiltalte er iført en mørk skjorte og en mørk blazer. Håret er sat i en lille hestehale.

Ifølge anklageskriftet skaffede Per Brændgaard sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde, som han var krammeterapeut for, under foregivende af, at de skulle have en krammeterapi-session 31. maj sidste år i tidsrummet 20 til 22.20 i hans lejlighed på Østerbro, hvor han også driver sin terapi fra.

Der er desuden en påstand om, at han i en nærmere fastsat periode skal fratages retten til at praktisere krammeterapi.

Per Brændgaard nægter sig skyldig og siger, at der var tale om et seksuelt forhold i privat regi, og at han aldrig har været kvindens terapeut.

Tvist om vidner

Sagen startede med en tvist om to kvindelige vidner, som anklageren for to dage siden anmodede om at føre i retten.

- Grunden til, at anklagemyndigheden har indkaldt de to kvindelige vidner, er, at de kan forklare om, at Per Brændgaard som led i krammeterapien udviser en seksualiserende og grænseoverskridende adfærd, sagde anklageren og fortalte, at det ene vidne har været i krammeterapi hos Per Brændgaard for 3-5 år siden, mens det andet vidne skulle forklare om, at der i forbindelse med hendes ansættelse som ernæringsekspert hos Per Brændgaard for tre-fire år tilbage også skulle foretages kramning.

- Deres udsagn har direkte relevans for krammeterapien og den måde, Per Brændgaard udøver det på, sagde anklageren.

Per Brændgaards forsvarer protesterede både i forhold til, at anmodningen var kommet så sent, og at der i følge hendes opfattelse var tale om karaktervidner.

- Det er efter min opfattelse karaktervidner, og så må man også give Per mulighed for at undersøge, om han kan finde andre, der kan sige noget andet, sagde hun og tilføjede, at begge vidner desuden efter hendes opfattelse var uden betydning for sagen. I forhold til det første vidne, fordi det er sket for lang tid siden, og fordi det er sket i en setting, hvor der var 8-10 mennesker til stede og ikke under en intim terapisession.

Anklageren afviste dog, at der er tale om karaktervidner.

- De skal ikke fortælle om Per Brændgaard som person. De skal fortælle, hvordan han bruger krammeterapi, replicerede han.

Domsmandsretten gik derefter ud for at afgøre tvisten og traf en enig afgørelse om, at vidnerne ikke havde afgørende og væsentlig betydning for sagens afgørelse og lå for langt tilbage og derfor ikke skulle føres som vidner.

