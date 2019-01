Terapeut tiltalt for voldtægt: Så meget kræves han straffet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Da anklageren indledte sin procedure i sagen mod den voldtægtstiltalte krammeterapeut Per Brændgaard, var det med en påstand om, at han idømmes 1 år og to måneders ubetinget fængsel samt frakendelse af retten til at virke som krammeterapeut.

Den forurettede kvinde har afgivet sin forklaring bag lukkede døre. Men anklageren kaldte i sin procedure hendes forklaring troværdig, sikker og detaljeret.

- Hun anmelder Per for voldtægt. Det er en meget alvorlig anklage, og hvorfor skulle hun gøre det, hvis det ikke er sket, sagde anklageren og fortsatte:

- Hun sad og græd under afhøringen, og det ville hun selvfølgelig ikke gøre, hvis hun ikke talte sandt. Det ville kræve nogle usædvanligt gode skuespiller-evner.

Sagde 'det gør ondt'

Han fortalte endvidere, at kvinden har forklaret, at hun sagde 'det gør ondt, Per', og at 'han pumper virkelig hårdt'.

- Hun siger ikke nej eller stop. Men som hun forklarer, når hun siger, 'det gør ondt', så er det det samme som at sige fra, anførte anklageren og tilføjede, at man ikke kan kræve en særlig måde at reagere på.

Mens anklageren fremførte sin procedure, hviskede den tiltalte Per Brændgaard flere gange til sin forsvarer.

Anklageren fremførte, at voldtægten startede med en overrumpling ved, at den tiltalte berørte kvindens g-streng, som man kan forestille sig i en terapeut-sammenhæng, og i den forbindelse stak fingeren op i hende og fortsatte i et egentligt fuldbyrdet samleje.

- Det er jo en voldtægt, der sker her. Hun har ingen lyst til det samleje. Hun siger fra. Han fortsætter. Han er ligeglad med, hvad hun synes om det. Han skal bare blive færdig. Hun er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Hun er i chok, sagde anklageren.

Forsvarer kræver frifindelse

Forsvareren indledte derefter sin procedure med at kræve frifindelse.

Hun afviste, at der var tale om, at kvinden blev overrumplet og anførte, at kvinden var i lejligheden i to timer.

- Hun kunne have gået, hun kunne have slået. Hun blev ikke overrumplet. Hun kunne sagtens have nået at reagere, sagde forsvareren.

Forsvareren lagde vægt på, at kvinden har forklaret, at 'hun er i chok', 'hendes krop fryser', 'hun handler ikke'.

- Hun gør ingenting. Hvordan skal Per vide, at hun ikke vil, sagde forsvareren og anførte, at Per Brændgaard blandt andet sagde, 'skal vi gå ind i sengen', hvorefter kvinden gik med ind i sengen, at hun gengældte hans kys, selv tog trusserne af og sagde, at hun ikke tog p-piller.

- Per har efter min opfattelse ikke forsæt til at voldtage, fastslog forsvareren.

Endelig anførte hun, at hendes klient aldrig har været kvindens krammeterapeut, som det fremgår af anklageskriftet.

- Hun har aldrig betalt for noget. Per har aldrig drøftet hendes problematikker og gået ind i hendes bagage, siger hun.

Før domsmandsretten trak sig tilbage for at votere, fik Per Brændgaard det sidste ord.

- Da jeg hørte (kvindens, red.) forklaring, var det tydeligt for mig, at hun er berørt og har nogle problemer, som jeg vurderer ikke har noget med mig at gøre, og det, der er sket her. Jeg vil gerne gentage , at jeg vil gerne tilbyde min hjælp til hende, hvis hu måtte finde det relevant, sagde han.

Der forventes dom klokken 15.

Tvist om vidne

Der skulle være faldet dom i sagen i sidste uge, men tidsplanen skred, så der måtte findes et nyt tidspunkt og en ny og mindre retssal, hvor der blot var otte tilhørerpladser. Det skabte noget irritation på forhånd.

Retssagen blev indledt med en tvist om et vidne, som har henvendt sig til politiet mandag eftermiddag, og som anklagemyndigheden har anmodet om at få lov at føre i dag, selvom bevisførelsen er slut.

Der er tale om et vidne, der som den forurettede i sagen har været til en krammeaften hos Per Brændgaard i september 2017 og oplevede, at den nu tiltalte udnytter krammearrangementer til seksuelt formål, og at han har svært ved at respektere grænserne hos de kvinder, som han inviterer. Hun havde ifølge anklageren efterfølgende en sms-korrespondance med Per Brændgaard om sin oplevelse efterfølgende.

Per Brændgaards forsvarer, Linn Støkken Nielsen, protesterede mod at vidnet blev ført, fordi hun ikke mente, at det havde relevans for sagen og lå for lang tid tilbgae.

En enig domsmandsret afviste, at vidnet kunne føres, fordi vidnet ikke kunne forklare om selve gerningen, og at oplevelserne lå for lang tid tilbage.

Ifølge anklageskriftet skaffede Per Brændgaard sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde, som han var krammeterapeut for, under foregivende af, at de skulle have en krammeterapi-session 31. maj sidste år i tidsrummet klokken 20 til 22.20 i hans lejlighed på Østerbro, hvor han også driver sin terapi og krammeklub fra.

Per Brændgaard nægter sig skyldig i voldtægt og afviser, at kvinden var hans krammeklient, men at de mødtes i rent privat regi i hans lejlighed, hvor de endte med at have sex.

Han nægter, at kvinden på noget tidspunkt undervejs gav udtryk for, at hun ikke brød sig om det.

- Der var ingen signaler overhovedet. Først da det var afsluttet. Hun forandrer sig fuldstændig bagefter og bliver fuldstændig sagte. Det var Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Hun blev en helt anden. Hendes mimik og kropssprog blev anderledes. Det modsatte af lyst, forklarede Per Brændgaard.

Det var meningen, at der skulle falde dom 25. januar, men fordi tidsplanen skred, blev procedurer og dom udskudt til i dag.

