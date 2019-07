Terror-drabene i Marokko: Brev fra Louisas familie læst højt i retten

'Jeg ønsker, de ansvarlige får den hårdest mulige straf - dødsstraf - for forbrydelserne', skriver dræbte Louisas mor i et brev til drabstiltalte

Et brev fra moren til danske Louisa Vesterager Jespersen er netop blevet læst højt i retten i Salé, Marokko, hvor en række mænd sidder tiltalt for terrordrabet på den 24-årige dansker og hendes 28-årige norske veninde.

'Mit liv er i ruiner siden tabet af min datter. Jeg græder hver eneste gang, jeg tænker på hende, og jeg ved, at hun råbte om hjælp, da hun var døende', lød det blandt andet i brevet, der blev læst højt af familiens marokkanske bistandsadvokat Khalid El Fataoui.

Danske Louisa Vesterager Jespersen blev 17. december 2018 fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko sammen med sin norske veninde Maren Ueland. I alt er 24 mænd tiltalt i sagen, men kun tre mistænkes for at have udført drabene, mens en fjerde er tiltalt for at have udleveret de knive, som blev benyttet - velvidende at de skulle bruges til at dræbe turister i en terrorhandling.

'De fortjener den hårdeste mulige straf - dødsstraffen - for hvad de har gjort. Verden vil være et bedre sted uden dem', står der videre i brevet.

Dom i dag: Derfor kræver anklager dødsstraf

Ifølge Ekstra Bladets udsendte var der ikke synlige reaktioner blandt de tilstedeværende i retslokalet, da brevet blev læst højt.

Det er moren til Louisa Vester Jespersen, der ifølge tv2 selv har selv bedt om, at brevet bliver læst op i retslokalet i byen Salé. Brevet har været længe undervejs. Den marokkanske ambassade har modtaget brevet og haft en autoriseret translatør til at oversætte indholdet, før det har kunnet indgå i retssagen.

Torsdag ventes domstolen i Salé nær Rabat i Marokko at afsige dom i sagen, hvis alt forløber planlagt. Anklageren går efter landets strengeste straf - dødsstraf. Idømmes de tiltalte dette, vil det være første gang siden 1993 at Marokko benytter sig af sanktionen.

Bror til mistænkt drabsmand: Hvis det er ham, fortjener han at dø

Det er sagens grusomme detaljer, og at gerningen er inspireret af IS, der har gjort, at man nu forventer at støve den strenge straf af.

- Fordi drabene var forsætlige, burde straffen øges fra livstid til dødsstraf for tiltalte Abdessamad Eljoud, Younes Ouzyad og Rachid Afati, har anklageren sagt under sin procedure i sagen.

2. maj 2019 blev en af de drabstiltalte ført ind til retssalen. Foto: Ritzau Scanpix

De 24 mænd er tiltalt for at høre til samme marokkanske terrornetværk og for at have ydet de fire drabsmistænkte forskellig støtte. Mens de fire hovedtiltalte har erkendt deres skyld i drabene på de to skandinaviske kvinder, nægter flere andre sig skyldige.