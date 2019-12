Terror-sagen: Indstiller togdriften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

DSB indstiller s-togene på strækningen Hundige-Solrød i forbindelse med politiets efterforskning i dagens antiterror-sag.

Politiet har bedt om, at togene indstilles, lyder det fra DSB.

- Vi har indstillet togdriften. Det gør vi på grund af politiets arbejde, siger DSB's pressevagt.

DSB oplyser, at der indsættes togbusser på strækningen.

Lige nu er et boligområde i Gersagerparken i Greve evakueret. Og det i forbindelse med den aktion, at togene er indtillet.

Kort før 19.30 meddeler Ekstra Bladets mand på stedet i Gersagerparken i Greve, at myndighederne med megafon har bedt beboerne i ejendommen om at gå væk fra vinduerne. Desuden er en opgang evakueret. Samtidig er pressen blevet bedt om at rykke længere væk.En mand i bombedragt er gået i gang med at arbejde på stedet, lyder det videre.

Omkring klokken 15 onsdag meddelte Københavns Politi og PET, at de har haft en aktion mod et netværk. Klokken 17 holdt myndighederne et fem minutter langt pressemøde, hvor det kom frem, at 20 adresser er ransaget, og at 20 personer er anholdt.

Der er blandt andet fundet remedier til at lave bomber.

Politiet er indtil videre meget sparsomme med oplysningerne.

Se eller gense politiets pressemøde, der blev afholdt klokken 17.00 i København. Video: Ritzau Scanpix

LIVE

Opdateres