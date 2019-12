Terror-sagen: Kampklædt politi undersøgte flasker med honning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mellem 20 og 25 politibetjente ransagede en 58-årig gårdejers ejendom i Munkebo onsdag aften.

Ekstra Bladet erfarer, at det var et led i den massive politiaktion, der fandt sted onsdag, hvor 20 anholdelser rundt om i landet fandt sted.

Af hensyn til sin sikkerhed ønsker den 58-årige at være anonym. Ekstra Bladet er bekendt med mandens fulde identitet.

Politiet, der dukkede op på den nordfynske adresse med en ransagningskendelse, endevendte huset. De holdt kortene tæt ind på kroppen og var ikke meget meddelsomme om, hvad det drejede sig om.

- De undersøger hele adressen, og det strander så på en ip-adresse, siger han.

Det er en ip-adresse, der fører til gårdejerens svigersøn, der har ledt politiet til den fynske gård.

Endevendte boligen

Den 58-årige var den eneste, der var på adressen, da ransagelsen fandt sted, og politiet foretog ikke nogen anholdelser på stedet.

Han blev selv ført ud af ejendommen, hvor han kunne se, hvordan politiet undersøgte indenfor, rundt om ejendommen, og nogle af betjentene havde også stiger med, så de kunne komme rundt over alt.

Politiet var også optaget af to flasker, hvor de undersøgte flaskernes kemiske indhold. Politiet kunne dog konstatere på stedet, at beholderne var fyldt med ganske ufarlig honning, fortæller gårdejeren.

Beredskabsstyrelsen var til stede på adressen, hvor politiet ransagede en gårdejendom. Foto: Tim K. Jensen

Det kom i den grad bag på ham, at politiet pludselig var mødt talstærkt op på hans adresse.

- Da politiet dukker op her i kampklædte uniformer, tænkte jeg, at det var en prøve. Men så havde de jo nok annonceret det. Det tænkte jeg, indtil jeg fandt ud af, at der nok var lidt mere alvor bag, fortæller han.

Flere muligheder

Den 58-årige fik ikke noget konkret at vide om, hvorfor politiet reagerede på svigersønnens ip-adresse. Politiet gjorde ham opmærksom på, at det ikke drejede sig om pædofili. Og der var også den mulighed, at nogle andre havde misbrugt svigersønnens ip-adresse.

Politiet fortalte ikke, at det handlede om den massive politiaktion, det skete over hele landet.

Den 58-årige selv kan dog ikke forestille sig, at hans svigersøn skulle have været med til at planlægge et terrorangreb.

I alt syv politikredse bidrog til aktionen landet over. 20 blev anholdt, men 12 af dem er blevet løsladt igen.

To kvinder og seks mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Overblik: Det ved vi om terroraktion