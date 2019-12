Terrorbrud dømt: Ville hjælpe IS-kriger til landet

Songül G. er dømt for at have planer om at hjælpe en IS-kriger ind i Tyskland

Den 41-årig tyske kvinde Songül G. har fået fem år og ni måneders fængsel for at ville gifte sig med en IS-tilhænger.

Songül G., som er mor til tre, planlagde ikke selv et terrorangreb.

Men det blev bevist i retten, at hun var involveret i helt konkrete angrebsplaner og havde planlagt at få en IS-kriger til Tyskland.

- Du forsøgte at bringe terroren til Tyskland, sagde dommer Petra Wende-Spors to gange til den tiltalte kvinde i retten mandag.

Det skriver blandt andet tyske Zeit og Bild.

Hun er dømt for blandt andet at have tilbudt at gifte sig med en mand med det formål at få ham til landet, så han kunne gennemføre et angreb i Tyskland.

Hendes forsvarer gik efter at frifinde hende.

Mellemmand indblandet

Bryllupet blev planlagt gennem en mellemmand, der første gang mødtes med Songül G. i det nordlige Tyskland i 2015. Efterfølgende holdt de kontakten ved at chatte sammen.

I første omgang var planen, at Songül G. skulle rejse til Syrien med sine tre børn.

'Kan man fortsætte med at få børnepenge i Tyskland?', havde den dømte spurgt mellemmanden i en chatbesked i slutningen af 2015.

Songül G. forklarede selv i retten, at hun drømte om et fredeligt liv i Syrien, og at hun gerne ville ud af Tyskland, da hun mener, Tyskland har et dårligt syn på muslimer. Ifølge hende skulle det senere være gået op for hende, at hun var fedtet ind i en IS-propaganda.

Omkring år 2016 fortalte mellemmanden Songül G., at Syrien var blevet for farligt at rejse til, men at hun jo kunne støtte Islamisk Stat fra Tyskland.

Hun skulle blot gifte sig med Syrien-kriger og få ham ind i Tyskland.

Hård straf

Songül G. blev anholdt i december 2018 og har lige siden været varetægtsfængslet.

Kun én i Hamborg har fået en hårdere straf for at være IS-tilgænger. Det var en mand fra Syrien, der havde eksperimenteret med sprængstoffer og havde planer om at detonere en bilbombe. Han fik seks og et halvt års fængsel.

Songül G. er den første kvinde i Hamborg, der er blevet tiltalt for at ville støtte terrorgruppen Islamisk Stat.

Det var ved den øverste domstol i Hamburg, Hanseatisches Oberlandesgericht, at hun mandag fik dommen.