Terrordømt dansk agent på vej til Danmark

Den terrordømte mulige danske agent Ahmed Samsam er efter tre år i fængsel i Spanien på vej til Danmark.

Det skriver Berlingske.

Avisen skriver, at en domstol i Madrid onsdag har godkendt, at Samsam kan overføres hurtigst muligt til Danmark.

Ahmed Samsams danske advokat, Thomas Brædder, bekræfter også udleveringen af hans klient over for Ekstra Bladet.

- Han glæder sig rigtig meget til at komme tilbage til Danmark, siger Thomas Brædder, som havde overladt fremmødet ved en domstol i Madrid til en spansk kollega, men har talt med sin klient i telefonen.

- Det er et stort og vigtigt skridt, at han kommer tilbage til Danmark, uddyber Thomas Brædder.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Han havde i interviews fortalt, hvordan han ville kæmpe til døden i Syrien og flere gange havde oplevet at være i skudlinjen. På sociale medier havde han delt billeder fra syriske slagmarker.

Da Berlingske i begyndelsen af 2020 skrev, at den nu 30-årige mand gennem tre år frem til 2015 havde været udsendt af først Politiets Efterretningstjeneste og dernæst Forsvarets Efterretningstjeneste for at overvåge danske Syrien-krigere, forekom terrordommen pludselig ikke længere soleklar.

FE har kategorisk afvist at af- eller bekræfte historien af hensyn til 'tjenestens særlige arbejdsvilkår'.

Tilbage i Spanien må Samsam i praksis væbne sig med tålmodighed, før han kan vende Den Iberiske Halvø ryggen.

- Papirerne skal sendes fra Spanien til Danmark. Så skal der være et retsmøde i Danmark, hvor man på samme måde godkender overførslen. Derefter skal der ske en praktisk overførsel af ham fra Spanien til Danmark, siger Thomas Brædder.

Tidshorisonten for den fysiske rejse hjem er dermed usikker - udover det praktiske arbejde med at få oversat spanske retsdokumenter spiller coronasituationen muligvis også ind.

Overvågning og meddelere: Sådan arbejder de danske spioner