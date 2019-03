Terrormistænkt sendte manifest til premierminister

På det tidspunkt var der ingen tid til at forhindre blodbadet, fastslår talsperson for regeringslederen

Brenton Tarrant, som er mistænkt for at have forvandlet to moskéer i Christchurch i New Zealand til et blodbad, sendte kort inden massakren et manifest til landets premierminister, Jacinda Ardern.

Det bekræfter ministeriet ifølge New Zealand Herald.

Premierministeren modtog det angiveligt hadefulde manifest mindre end ti minutter før terrorangrebet, som har kostet mindst 49 personer livet og såret endnu flere.

Med et monteret kamera på en hjelm filmede gerningsmanden angrebet mod Al Noor-moskeen i Deans Ave Foto: Ritzau Scanpix

Ved terrorangrebet, som der blev sendt live fra i 17 minutter, benyttede gerningsmanden sig af i alt fem våben, heriblandt to semi-automatiske rifler og to haglgevær. Brenton Tarrant havde en våbentilladelse fra 2017.

'I mailen giver han sine grunde til at gøre det. Han har ikke sagt, at det her er, hvad jeg vil gøre. Der var ingen mulighed for at stoppe det', siger talspersonen, som uddyber, at mailen var formuleret, som om de tragiske hændelser allerede havde fundet sted, skriver The New Zealand Herald.

Jacinda Ardern kunne ikke have forhindret terrorangrebet, selv om hun modtog den terrormistænktes manifest, før han gik amok. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke personlig hilsen

Den uhyggelige hilsen blev ifølge premierministerens talsmand ikke sendt direkte til hende personligt, men til hendes kontor.

Det var dermed heller ikke Jacinda Ardern selv, der åbnede det 74 sider lange manifest.

Da man blev klar over indholdet, blev politiet straks alarmeret.

Mistænkt terrorist laver omstridt tegn

Manifestet er også mailet til Simon Bridges, leder af New Zealands National Party og parlamentets formand, Trevor Mallard.

Andre modtagere af manifestet tæller ifølge en talsmand for premierministeren nationale og internationale medier.

Brenton Tarrant formodes at stå bag terrorangrebet i New Zealand fredag eftermiddag lokal tid. Foto: REX/Shutterstock

The New Zealand Herald afviser at have fået manifestet tilsendt af den terrormistænkte.

28-årige Tarrant har også offentliggjort manifestet på sociale medier forud for drabene i Christchurch.

Manifestet er inspireret af andre højreekstremister - blandt andet den norske massemorder Anders Behring Breivik, som i 2011 slog 77 mennesker ihjel i Norge.

Brenton Tarrant er her masket på foranledning af Christchurch District Court, hvor han efter massemordet blev stillet for en dommer. Foto: Ritzau/Scanpix

Ifølge manifestet begyndte Tarrant først at overveje et angreb i april og maj 2017, da han rejste til Frankrig og andre steder i det vestlige Europa.

Øjenvidne til massakre: - Han kiggede bare på mig Her blev han efter eget udsagn chokeret over 'invasionen' af immigranter i franske byer og hans 'foragt' for det franske præsidentvalg det år, hvor den proeuropæiske Emmanuel Macron vandt over den højreorienterede Marine Le Pen.

Premierminister: Drabsmand var ikke færdig

Tarrant beskriver sig selv som 'bare en almindelig hvid mand', 'født i Australien i arbejderklassen, i en lavindkomstfamilie'.

Han betegner sin barndom som 'normal' og problemfri. Ifølge Tarrant selv nåede han 'lige akkurat' at komme gennem skolen og havde ingen interesse i at gå efter at få en højere uddannelse.

Selv om Tarrant er hovedmistænkt i fredagens terrorangreb, er han ved retten Chrustchurch District Court foreløbig blot sigtet for et drab.

Den mistænkte erklærede sig hverken skyldig eller ikke skyldig og bad heller ikke om navneforbud under retsmødet.

Et af ofrene for nattens skudattentat køres væk fra gerningsstedet Foto: Ritzau Scanpix