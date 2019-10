Terrormistanke i sag om episode med lastbil

32-årig syrisk mand anholdt og sigtet for forsætlige påkørsler med lastbil i tysk by

Var der er et terrormotiv, da en stjålen lastbil sent mandag eftermiddag påkørte syv tilfældige personbiler i den lille by Limburg i den vestlige del af det centrale Tyskland?

Foreløbigt har de tyske myndigheder ikke udtalt sig konkret om selve motivet, men i følge flere tyske medier, blandt andet Bild, indgår terrormistanken i efterforskningen af motivet til den grove episode.

I følge de tyske medier kaprede gerningsmanden omkring kl. 17 en større lastbil, hvor han kravlede op i førerhuset og hev chaufføren ud.

Derefter satte køretøjet kurs mod byens centrum, hvor han påkørte syv tilfældige personbiler. Her blev i alt ni personer kvæstet, flere af dem alvorligt.

De forsætlige påkørsler medførte store skader. Ni kom til skade, heraf flere alvorligt. Foto: Reuters/Stringer

Kort efter blev en mand anholdt. Vidner forklarede til Bild, at han virkede forvirret, som om han han været narkopåvirket. Få meter fra ulykkesstedet satte han sig ned ved et træ. Han havde næseblod, og hans bukser var revet i stykker.

Den anholdte viste sig at være en 32-årig syrisk statsborger, der kom til Tyskland i 2015. Året efter blev han tildelt såkaldt sekundær beskyttelsesstatus - altså ikke en fuld asylstatus.

Han var ikke i søgelyset som islamist. Til gengæld er han i følge pressebureauet DPA kendt for vold og narko. Desuden skal han i august i i år have have begramset en 16-årig pige.

I følge Bilds oplysninger havde den mistænkte flere gange tidligere samme dag - uden held - forsøgt at kapre andre lastbiler.