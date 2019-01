Terrorsag: Facebook-video blev vist i retten

Den 31-årige syrer, der er tiltalt for planlæggelse af terror, nærede stærke sympatier for Islamisk Stat og lagde i følge anklagemyndigheden afskedsvideo på Facebook inden planlagt selvmord

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Mens muslimerne dræbes, og religionerne voldtages. Så hænger vi i Europas gader, Jihad er en obligatorisk pligt' og 'Det her er måske den sidste besked, I hører fra mig' var blot nogle af de foruroligende sætninger, som blev sagt i en knap tre minutter lang Facebook-video, som blev fremlagt i Københavns Byret tirsdag.

Hovedpersonen i videoen var en 31-årig syrisk mand, som er tiltalt for planlæggelse af terror drab og tirsdag sidder på anklagebænken.

Facebook-videoen er blot et af de beviser, som specialanklager Sonja Hedegaard bruger i retten for at overbevise dommere og nævningeting om, at den 31-årige syrer 19. november 2016 havde i sinde at dræbe tilfældige mennesker i København.

Han nægter sig skyldig.

Sammen med en allerede terrordømt 22-årig syrer, Dieab Khadigah, og en endnu ukendt gerningsmand, er det anklagemyndighedens opfattelse, at den 31-årige havde planlagt et terrorangreb i København. Terrorangrebet blev aldrig gennemført, da den 22-årige, Dieb Khadigah, blev anholdt på dagen, hvor angrebet var planlagt.

I sin rygsæk havde han 17.460 tændstikker, 17 batterier, seks walkie-talkier, en æske fyrværkeri, samt to køkkenknive med en klingelængde på 18 centimeter. Indholdet i rygsækken skulle bruges til at bygge en bombe og dræbe tilfældige mennesker.

Dieb Khadigah afsoner nu en dom på seks år og seks måneder i Tyskland, hvor han blev anholdt og retsforfulgt.

Ville dræbe for gud

Den 31-årige nu tiltalte blev ikke anholdt samme dag. Da tiltalte blev anholdt af svensk politi i Malmø, var det ikke i forbindelse med netop denne terror-sag, men på baggrund af en mistanke om brandstiftelse af en shia-moské i Sverige.

Tiltalte blev frikendt for brandstiftelse, da domstolene ikke mente at beviserne var tilstrækkelige. Alligevel er den svenske retssag langt fra uvedkommende for anklagemyndigheden i dag i retten i København.

Det fremgik af specialanklager Sonja Hedegaards fremstilling af sagen i Byretten i København.

Trods svage beviser for brandstiftelsen, slog den svenske domstol fast, at den 31-årige syrer helt åbenbart nærede sympatier for Islamisk Stat.

Det fremgik af en lang række beviser under retssagen.

Skrev om jihad til mor

Ekstra Bladet har læst den svenske dom, hvor der blandt beviserne var en Facebook-chat mellem den 31-årige og hans mor, hvor hun udtrykte bekymring for sønnens adfærd.

Han skrev til moderen, at han 'var soldat hos staten (IS egen betegnelse for kalifatet, red), at han var kæmper, og at hans liv i Europa var jihad og ikke leg'.

Han skrev til sin mor, at han vil udføre jihad, hvor han end befinder sig:

- Vi skal dræbe hele verden, til Gud bliver dyrket 100 procent. Hvis 99 procent dyrker ham, så vil vi fortsætte med at dræbe til 100 procent dyrker ham, skrev den 31-årige.

Boede på asylcenter

Den 31-årige tiltalte boede inden varetægtsfængslingen på et svensk flygtningecenter, hvor han søgte om asyl i Sverige med sin kone og søn.

Sønnen blev dog ulykkeligvis slået ihjel i en bilulykke i 2015 kort efter, at familien var kommet til Sverige.

Ifølge specialanklager Sonja Hedegaard vil en række vidner i sagen være mennesker, som var tæt på tiltalte på flygtningecenteret og som kan bevidne, at tiltalte nærede sympati for Islamisk Stat.

Sagen vil kører frem til 5. marts, hvor der forventes dom.