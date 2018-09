Terrorsigtede i retten for droner til IS

To 29-årige mænd er mistænkt for forsøg på medvirken til terror

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To mænd bliver lige nu fremstillet i Københavns Byret, sigtet for medvirken til forsøg på terror sammen med flere andre.

Begge mænd er 29 år og blev anholdt onsdag eftermiddag.

I retssal 24 blev de placeret ved siden af hinanden med en uniformeret betjent imellem sig. Bagerst i retslokalet sad både civilklædte og uniformerede betjente.

Den ene sigtede havde et mindre fuldskæg, var iført grå uldfrakke, grå skjorte med blåt mønster, jeans og sorte sko.

Til højre for ham sad den anden sigtede iført helt mørkt tøj - Hugo Boss-joggingbukser, sweater og en jakke med hætte.

Begge mænd nægter sig skyldige i sigtelsen, som blev læst op af anklageren.

Den gik blandt andet ud på, at de har været med til i perioden 2013-2017 at købe adskillige komponenter til blandt andet droner og GoPro-kameraer, som skulle sendes til IS i Irak.

Mændene er ifølge politiet del af et terrornetværk, hvor i hvert fald to i forvejen er fængslet, den ene dog in absentia.

Han anses at anklagemyndigheden for at være bagmanden i netværket, og hans navn har tidligere været ude. I retten torsdag blev der torsdag endnu engang nedlagt navneforbud, trods protester fra pressen.

Derefter blev dørene også begærede lukket af hensyn til efterforskningen, hvilket dommeren imødekom, hvorpå pressen måtte forlade retssalen.

Ekstra Bladet følger sagen ...