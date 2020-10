Terrorsigtet: 'Vi spiller fodbold med jeres hoveder'

KØBENHAVNS BYRET: En 45-årig mand blev i dag fremstillet i grundlovsforhør for at opfordre til vold og billigelse af terror.

Han nægter sig skyldig.

Manden havde mørkt hår, pjusket skæg og var iført et par blå Adidas-joggingbukser samt et par løbesko. Desuden havde han et udenlandsk klingende navn, og virkede ikke umiddelbart berørt af situationen.

Manden er sigtet for at have billiget terror samt opfordret til vold i kølvandet på de seneste dages tragedier i Frankrig.

Han blev sigtet for to tilfælde, hvor han i det ene tilfælde skulle have lavet et opslag på Twitter, hvor han blandt andet opfordrede til drab på ikke-muslimer.

I det andet tilfælde havde han angiveligt kommenteret artikler fra henholdsvis Washington Post og CNN, hvor han havde skrevet 'Vi spiller fodbold med jeres hoveder'.

Politiet kom på sporet af den 45-årige mand, da de havde fået et anonymt tip.

Manden blev derfor anholdt i går klokken 16.46.

Forsvareren ønskede under dagens grundlovsforhør et navneforbud af hensyn til den 45-åriges familie.

Ydermere ønskede anklagemyndigheden lukkede døre af hensyn til efterforskningen, da der blandt andet var to computere samt et ukendt antal telefoner, som politiet nu skal gennemgå.

Dommeren efterkom begge ønsker, og Ekstra Bladet måtte derfor forlade retslokalet.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet i 26 dage.