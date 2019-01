Terrortiltalt forklarer i retten: Var makeup-artist og syrienskriger

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Makeup-artist, syrienskriger og forelsket i popstjerne. Den 31-årige syrer, som tirsdag er for retten i Københavns Byret, sigtet for planlæggelse af terror, har levet et varieret liv, inden han blev asylansøger i Sverige og senere varetægtsfængslet i Danmark.

Sådan fremgik det af den 31-åriges forklaring overfor specialanklager Sonja Hedegaard. Manden er tiltalt for at planlægge at dræbe tilfældige danskere med knive og bombesprægninger. Han nægter sig skyldig.

- Jeg er født i Saudi Arabien, men flyttede til Syrien, da jeg var to år. Her studerede jeg på Universitetet, og senere blev jeg ansat i et fransk makeupfirma. Jeg arbejdede i flere år som makeup-artist, sagde den 31-årige i retten.

Se også: Terrorsag: Facebook-video blev vist i retten

Men makeupartist var ikke det eneste, som tiltalte beskæftigede sig med.

Specialanklager Sonja Hedegaard var særligt interesseret i den 31-åriges arbejde i den såkaldte fri syriske hær, som tiltalte i en årrække var tilsluttet.

Her arbejdede han både som soldat, men også som elektronisk hacker - en beskæftigelse, som han havde dygtiggjort sig ved at dyrke det på hobbybasis.

- Jeg har deltaget i to slag. Jeg er et menneske, jeg er muslim i islamisk tro. Hvis en muslim kæmper mod mig, så har jeg ret til at kæmpe tilbage. Det var det første, der fandt sted. I starten, var det islamisk stat der kæmpede mod os, og vi kæmpede tilbage. Det var en intern borgerkrig, sagde han i sin forklaring for retten.

Sigtet for brandstiftelse

Udover tiltaltes tid som soldat i Syrien, var anklageren også interesseret i hans forhold til den muslimske gren, shiamuslimer. Dette skyldes formentlig, at den 31-årige tidligere har været tiltalt for brandstiftelse af en shia-moské i Sverige. Under denne retssag kom det frem, at den 31-årige nærede stærke sympatier for Islamisk Stat. Oplysninger fra den svenske retssag, vil også blive brugt som bevismateriale i sagen i Københavns Byret.

Se også: Tiltalt for terror: Ville bombe og dræbe med knive

Specialanklager Sonja Hedegaard spurgte direkte, om han var sunni-muslim, og til det svarede han enstemmigt, ja. Til spørgsmålet hvorvidt han havde noget imod shia-muslimer, var han mere tøvende.

- Jeg har været forelsket i en iraker og var det i fem år. Hun var shia-muslim, forklarede han i retten uden at svare på det egentlige spørgsmål og fortsatte:

- Men på et tidspunkt overtog shia-muslimerne en by på tæt på Homs i Syrien. Jeg ved ikke, om du har set videoerne, men de begyndte at halshugge små børn.

Her måtte anklageren igen bryde ind og gentage spørgsmålet:

- Har du noget imod shia-muslimer?

-Ja, jeg kan ikke lide dem, svarede han lettere ophidset og gestikulerede med sine arme.

Tror på demokrati

Trods stærke følelser for shia-muslimer, var tiltalte klar i spyttet, da anklageren spurgte ind til den islamiske lov sharia og demokrati.

- Du anser dig selv for muslim - går du ind for sharia-lovgivning? spurgte Sonja Hedegaard.

- Jeg er almindelig muslim, jeg ville aldrig kunne overholde sharia-lovgivning, sagde tiltalte.

Efterfølgende spurgte hun tiltalte om, hvad han syntes om demokrati.

- Demokratiet er essensen af hele livet, var svaret.

Retssagen fortsætter frem til 5. marts, hvor der afventes dom.

Se også: 30-årig anholdt for planlagt terror med knive og bombe i København