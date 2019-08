Tesla fyldt med piller beslaglagt

En Tesla, 300 gram kokain, 300 gram MDMA og mere end tre kilo ecstasy. Sådan lyder ugens fangst for Syd- og Sønderjyllands Politi

To biler med narkotika er blevet stoppet, da de kørte fra Tyskland og over den danske grænse ved Frøslev, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

- Det er sjældent, at vi fanger noget i denne størrelsesorden, men vi har haft en massiv tilstedeværelse ved grænsen, og så bliver det nemmere at fange noget i denne størrelsesorden, siger vicepolitiinspektør Sønke Iwersen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Ecstasy elbilen

Onsdag blev en 32-årig hollandsk mand stoppet ved grænsen, da han kom rullende i sin norske Tesla. Efter gennemrodning af bilen fandt Politi og Toldenheden frem til, at chaufføren havde forsøgt at skjule 516 ectasy-piller.

Det har fået alvorlige konsekvenser for den hollandske mand, som dagen efter måtte møde op i retten for at modtage straksdom på syv måneders ubetinget fængsel og seks års indrejseforbud. På nuværende tidspunkt har politiet derfor beslaglagt Tesla'en, indtil den hollandske mand betaler sagsomkostningerne.

Fanget med lidt af hvert

Tirsdag havde to syriske mænd fra Østrig prøvet lykken ved Frøslev-overgangen, De havde forskellig former for narkotika med i lasten. Her fandt politiet tre kilo ecstasy, cirka 300 gram kokain og cirka 300 gram MDMA.

De to mænd er henholdsvis 31 år og 38 år og er blevet sigtet for smugling af narkotika. Indtil videre har dommeren afgjort, at de skal varetægtsfængsles i fire uger.