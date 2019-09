Thailand ramt af oversvømmelser: 32 døde

Oversvømmelser i det nordøstlige Thailand har på to uger kostet 32 mennesker livet. Det oplyser landets departement for katastrofer lørdag.

23.000 personer er blevet evakueret som følge af oversvømmelserne, der har efterladt huse, veje og broer under vand.

Voldsomt regnvejr har skyllet ind over landet de seneste to uger, hvilket har forårsaget oversvømmelser og mudderskred. Familier er blevet evakueret fra deres hjem i både.

Det er to separate vejrhændelser, der er skyld i oversvømmelserne, oplyser katastrofedepartementet.

Lokale medier rapporterer fra den hårdest ramte provins, Ubon Ratchathani. Her går mennesker igennem vand, der når dem til brystet. Og redningsfolk forsøger at styre kvæg mod højere grund.

Ifølge en lokal embedsmand vil det tage tre uger, før vandstanden igen vil være på et normalt niveau i området. Lørdag er der allerede bedring, hvor vandstanden er faldet med fire centimeter, lyder det.

Regeringen bliver fra flere sider kritiseret for at have reageret for langsomt på oversvømmelserne.

Premierminister Prayut Chan O-Cha har lørdag skrevet på Twitter, at han har bedt relevante parter om at "fremskynde hjælpen" til folk i de berørte områder.