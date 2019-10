Thailandsk dommer skyder sig selv under retssag

Det var angiveligt et selvmordsforsøg, da en thailandsk dommer fredag skød sig selv i brystet under en retssag

Presset af sine overordnede blev dommer i en thailandsk byret Khanakorn Pianchana bedt om tildele tre mennesker dødsstraf, selvom der ikke var tilstrækkeligt med beviser.

Det fik dommeren til at tage en pistol med ind til høring fredag og skyde sig selv i brystet i et selvmordsforsøg, skriver Bangkok Post.

Han blev hastet til et hospital, hvor han stadig bliver behandlet. Han er uden for livsfare. I et 25 sider langt selvmordsbrev, som dommeren skulle have udgivet på Facebook, har han skrevet følgende:

'I det her øjeblik bliver andre dommere som mig over hele landet presset, som jeg er blevet. Hvis jeg ikke kan overholde min ed, vil jeg hellere dø, end at leve uden ære.'

Sagen drejer sig om fem mænd, som står tiltalt for at have smuglet våben og mord. Khanakorn Pianchana skulle efter sigende være bedt om at kende dem skyldige af politiske årsager, selvom beviserne er ufuldstændige.

Det er 'stress'

Ifølge en talsmand for det pågældende retsvæsen, havde Khanakorn Pianchanas selvmordsforsøg intet med korruption at gøre.

Det var derimod en reaktion på stress og 'personlige problemer'.

Ifølge talsmanden vil der blive igangsat en officiel undersøgelse af hændelsen.