Theresa May om forsøg på giftmord i Storbritannien: Gift udviklet i det russiske militær

En russisk spion og hans datter er begge i kritisk tilstand, efter de er blevet forgiftet med en nervegift udviklet i det russiske militær, og derfor er det også 'højst sandsynligt,' at den russiske regering står bag mordforsøget, siger Theresa May ifølge blandt andre BBC.

- Det er nu klart, at Hr. Skripal og hans datter blev forgiftet med en nervegas i en militærkvalitet, der er udviklet i Rusland. Giften er af typen 'Novichok,' siger Theresa May ifølge The Guardian.

- Ud fra Ruslands historie med at udføre stats-sponserede snigmord og vores vurdering af, at Rusland ser nogle afhoppere som legitime mål for snigmord, har regeringen konkluderet, at det er højst sandsynligt, at Rusland står bag forgiftningen af Sergei og Yulia Skripal, siger hun.

Ultimatum

May har derfor givet Rusland et ultimatum til i morgen midnat til at redegøre for sagen.

- Der er kun to mulige forklaringer på, hvad der skete i Salisbury den fjerde marts: Enten var dette en direkte handling fra den russiske stat mod Storbritannien. Ellers har den russiske regering mistet kontrollen over dette potentielt katastrofalt skadelige nervegift og tilladt det at komme i hænderne på andre.

Kommer russerne ikke med et troværdigt svar, vil Storbritannien konkludere, at angrebet indebar 'ulovlilg brug af magt af den russiske stat mod Storbritannien', fortsætter premierministeren.

- Dette mordforsøg med brug af en nervegift i militærkvalitet i en britisk by, var ikke kun en forbrydelse mod Skripal-familien. Det var en hasarderet handling mod Storbritannien, der satte uskyldiges liv på spil.

'Et cirkus'

Meldingen fra det russiske udenrigsministerium kom prompte efter Mays tale.

- Konklusionen er åbenlys - det er en politisk kampagne baseret på provokation, sagde talskvinde Maria Zakharova.

Afhængig af svaret fra Rusland, vil Storbritannien tage stilling til et modsvar onsdag.