Thomas og Ida ofre for udspekuleret svindel: Nu er der nyt i sagen

En mand i 30'erne er fredag blevet sigtet for at stå bag udspekuleret svindel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi mistænker manden for i alt otte forhold af svindel til samlet over 300.000 kr. Nu pågår efterforskningen og jeg kan ikke afvise, at der kommer flere forhold til, siger politikommissær Lars Krogsgaard, som leder afdelingen for økonomisk kriminalitet under Københavns Vestegns Politi.

Derfor er han sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 279 jf. paragraf 285 stk. 1. om at have skaffet uberettiget vinding, retsstridig at have fremkaldt og udnyttet en vildfarelse hos de personer der har indbetalt depositum.

Ekstra Bladet omtalte torsdag sagen, hvor Thomas og Ida blev snydt.

Mandag morgen den 1. oktober 2018 skulle de overtage nøglerne til deres nye lejlighed på 7. sal på Tårnvej i Rødovre.

På forhånd havde de flere gange været oppe at se lejligheden, underskrevet en lejekontrakt og overført 40.000 kroner for en måneds forudbetalt husleje samt depositum.

Alt synes at være i den fineste orden, men da parret mandag morgen klokken ni møder op foran lejligheden som aftalt, får de sig en grim overraskelse.

De er langt fra alene.

- Foran lejligheden står tre rumænske fyre med en lejekontrakt, identisk med den vi har. De fortæller, at de også har indbetalt 40.000 kroner og også skal overtage lejligheden 1. oktober, forklarer Thomas Viborg til Ekstra Bladet.

De ringer på, men ingen åbner døren til den lejlighed, der ifølge lejekontrakten, som Thomas og Ida står med, fra dagsdato er deres. Det unge ægtepar er målløse, men overbeviste om, at der er tale om en misforståelse.

- Han havde virket som en helt reel fyr, da han viste os lejligheden, og vi underskrev lejekontrakten. Så vi går tilbage til bilen for at forsøge at ringe ham op, siger Thomas Viborg til Ekstra Bladet.

Udlejeren tager ikke telefonen. Langsomt går det op for Thomas og Ida Viborg, hvad der er sket. De vælger at gå tilbage til lejligheden.

I mellemtiden er en bulgarsk fyr dukket op ved lejligheden. Også han har en lejekontrakt i hånden, og han har også indbetalt 40.000 kroner i depositum.

Op mod syv håbefulde lejere møder den mandag op ved lejligheden i den tro, at de skal overtage lejemålet. Alle må gå derfra med uforrettet sag, 40.000 kroner fattigere og uden nøglerne til den lejlighed, de troede, at de fra den mandag kunne bo i.

- Det var surrealistisk. Vi vidste ikke, om vi skulle grine eller græde. Han virker iskold. Skrupelløs. Han har selv kone og børn. Det er fuldstændig vanvittigt, siger Thomas Viborg til Ekstra Bladet.

Hardcore svindel

Ida og Thomas fandt lejligheden via udlejningsportalen 'lejebolig.dk'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med direktøren for portalen Michael Eggert, der har undersøgt udlejerens profil. Han tegner et dystert billede af manden.

- Der er ikke noget, der i bagklogskabens klare lys stikker ud på ham her eller burde have fået nogens advarselslamper til at ringe. Lokation, pris og den dialog, vi kan se, han har haft med lejerne, ser helt reel ud. Der er efter vores opfattelse tale om en hardcore svindler. Det er dybt beklageligt, og vi tager nu en intern dialog om, hvad vi fremadrettet kan gøre for at undgå sager som denne, siger Michael Eggert til Ekstra Bladet.

Ifølge direktøren har udlejeren via lejebolig.dkværet i dialog med 10 personer, der ytrede ønske om at leje lejligheden. Men hvor mange der er endt med at skrive under på lejekontrakten og betale de 40.000 kroner, er for Michael Eggert uvist:

- Aftalerne bliver oftest lavet uden om vores forum via personligt fremmøde, pr telefon eller mail, siger Michael Eggert og fortæller samtidig, at man nu har lukket ned for den kyniske svindler.

Lejemål udløbet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fraflyttede svindleren lejligheden på Tårnvej i Rødovre fredag den 28. september, og lejligheden skulle nu stå tom.

Men selvom en af de lejere, der har underskrevet lejekontrakten med boligsvindleren skulle have fået nøglerne til lejligheden, ville der ved årsskiftet have mødt vedkommende endnu en grim overraskelse.

31. december 2018 udløber lejemålet nemlig. Det fortæller udlejningschef i det almene boligselskab DAB, der administrerer lejligheden på Tårnvej.

- Intet ser for os ud til, at vedkommende der har forsøgt at leje denne lejlighed ud, har haft et reelt ønske om at leje den ud til nogen. For det første er lejemålet opsagt med fraflytning ved udgangen af 2018. For det andet har vedkommende ikke søgt tilladelse hos os til at fremleje sin lejlighed, siger udlejningschef for DAB, Dennis Christensen, til Ekstra Bladet.

Hos DAB er man i skrivende stund blevet kontaktet af tre lejere, der er blevet snydt i forbindelse med lejligheden på Tårnvej. Herfra opfordrer man boligsøgende til altid at tjekke, hvem der ejer lejligheden de tilbydes at leje og rette direkte kontakt til ejer for at minimere risikoen for at blive snydt.